Raghunathpur Vidhan Sabha Seat: रघुनाथपुर विधानसभा में विकास अधूरा, पुल और शिक्षा मुख्य चुनावी मुद्दे

Raghunathpur Vidhan Sabha Chunav 2025: रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है. यहां के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है. क्षेत्र में न तो कॉलेज का उचित ढांचा है और न ही कोई बड़ा अस्पताल. छात्रों को पढ़ाई के लिए छपरा तक जाना पड़ता है, जबकि मरीजों को इलाज के लिए अक्सर रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल से जिला मुख्यालय रेफर कर दिया जाता है.

रघुनाथपुर बाजार में जाम की समस्या आम बात है. ठेला-खोमचा वालों की भीड़ और सड़क के दोनों ओर फैले अतिक्रमण ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. भीड़भाड़ के कारण बाजार में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है.

हर साल सरयू नदी में आने वाली बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं. वहीं, नदी पर बन रहा पुल वर्षों से अधूरा पड़ा है. यह पुल अगर बन जाए, तो लोगों को उत्तर प्रदेश जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. लेकिन लंबे समय से यह निर्माण कार्य ठप है, जिससे जनता में नाराजगी है. इस पुल के पूरा होने की मांग चुनावी मुद्दे के रूप में भी उभर रही है.

2020 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के हरिशंकर यादव ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के मनोज कुमार सिंह को 17,965 वोटों के अंतर से हराया था.

हरिशंकर यादव को 67,757 वोट, मनोज कुमार सिंह को 49,792 वोट, जबकि जदयू के राजेश्वर चौहान को 26,162 वोट मिले थे.

आगामी चुनाव में एक बार फिर राजद के हरिशंकर यादव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. इसी सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के पुत्र ओसामा सहाब के नाम की भी चर्चा चल रही है. वहीं, लोजपा से रईस खान और भाजपा से मनोज सिंह, जो कि कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं.

रघुनाथपुर विधानसभा का चुनाव जातीय समीकरणों पर काफी हद तक निर्भर करता है. इस सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत वोटर भी अच्छी संख्या में हैं, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत का संतुलन तय कर सकते हैं.

यहां के लोग सबसे ज्यादा सरयू नदी पर बन रहे अधूरे पुल को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह पुल बन जाने से न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

