सीवान में राम कृपाल यादव का बड़ा बयान, कहा- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार का कर रहे अपमान

Bihar Politics: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता राम कृपाल यादव मंगलवार को सीवान पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला बेहद शर्मनाक है. इस मुद्दे को लेकर एनडीए ने बुधवार को बिहार बंद का आह्वान किया है और उन्होंने जनता से बंद को सफल बनाने की अपील की.

राम कृपाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को तेजस्वी नहीं, बल्कि "पिछलग्गू यादव" कहा जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के पीछे-पीछे चलते हैं और लालू यादव के पिच पर राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं. यादव ने कहा कि राजद कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि तेजस्वी ने उनकी नाक कटवा दी है.

राम कृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले बयान पर न तो खेद जताया और न ही माफी मांगी. उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार और सनातन धर्म का अपमान करते हैं, उन्हें तेजस्वी अपनी यात्रा में साथ लेकर चलते हैं. उन्होंने इसे शर्मनाक बताया.

भाजपा नेता ने दावा किया कि आज गरीब और दलित समाज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ा है. विपक्ष चुनाव हारने के डर से चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चुनाव जीतते हैं तो खुद को शेर बताते हैं और हार जाने पर वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं.

राम कृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान केवल मोदी का नहीं, बल्कि पूरे देश की माताओं का अपमान है. इसलिए एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया है. उन्होंने सभी लोगों से बंद को सफल बनाने और विपक्ष को सबक सिखाने की अपील की.

