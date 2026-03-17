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सीवान का लाल, बिहार STF का गौरव: अपराधियों से लड़ते हुए राम कुमार यादव शहीद, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

Siwan News: शहीद जवान राम कुमार यादव का पार्थिव शरीर मंगलवार को जब उनके पैतृक गांव सीवान जिले के पुरैना पहुंचा, तो शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई. हालांकि, इस कार्रवाई में एसटीएफ के जवान राम कुमार यादव को गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:29 PM IST

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राम कुमार यादव को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
राम कुमार यादव को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

Ram Kumar Yadav Martyred: सीवान का लाल और बिहार एसटीएफ का बहादुर जवान राम कुमार यादव शहीद हो गए. शहीद जवान राम कुमार यादव का पार्थिव शरीर मंगलवार को जब उनके पैतृक गांव सीवान जिले के पुरैना पहुंचा, तो शोक की लहर दौड़ गई. तिरंगे में लिपटे अपने लाल को देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी शहीद राम कुमार यादव अमर रहें. जिला प्रशासन भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा नजर आया. 

सीवान के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय और एसपी पूरन कुमार झा ने परिवार से मिलकर हरसंभव मदद का भरोसा दिया. शहीद जवान राम कुमार यादव सीवान सदर प्रखंड के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पुरैना गांव के रहने वाले थे. 

बताया जा रहा है कि मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई. पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए दो कुख्यात अपराधियों कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे को मौके पर ही मार गिराया. वहीं दो अन्य उज्ज्वल कुमार और संत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

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हालांकि, इस कार्रवाई में एसटीएफ के जवान राम कुमार यादव को गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. एसटीएफ के बहादुर जवान राम कुमार यादव ने बदमाशों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें: पालीगंज खूनी संघर्ष: बालू माफिया ने पुलिस को खदेड़ा, दर्जनों ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार

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