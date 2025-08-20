Bihar Politics: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का RJD से टिकट फाइनल, सीट भी तय! जानें नाम

Siwan News: सीवान में रघुनाथपुर विधानसभा के राजद के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सहाब के सिर पर पगड़ी बांध कर बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है. वर्तमान राजद विधायक ने अपने हाथों पगड़ी बांध कर साफ कर दिया कि रघुनाथपुर विधानसभा से राजद के प्रत्याशी अब वो नहीं बल्कि ओसामा सहाब होंगे. जिससे कि ओसामा शहाब की सीट अब रघुनाथपुर से फाइनल मानी जा रही है.

ओसामा शहाब की सीट रघुनाथपुर से हो गई फाइनल!

दरअसल, राजद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव की मौजूदगी में रघुनाथपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था. जहां कार्यक्रम में ओसामा शहाब भी पहुंचे हुए थे. इस दौरान अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से चुनावी तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसकी वजह से वह रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे.

ओसामा शहाब ने क्या कहा जानिए

पगड़ी बांधने के बाद ओसामा शहाब ने कहा कि जिस तरह से हरिशंकर यादव को आप लोग आशीर्वाद देकर विधायक बनाते हैं, हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हम आपके हर सुख दुख में तत्पर रहेंगे. वहीं, इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

