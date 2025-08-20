Bihar Politics: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का RJD से टिकट फाइनल, सीट भी तय! जानें नाम
Bihar Politics: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का RJD से टिकट फाइनल, सीट भी तय! जानें नाम

Bihar Politics News: सीवान में पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की सीट रघुनाथपुर से फाइनल हो गई है! इस सीट के सीटिंग विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा के सिर पर पगड़ी बांध दी. वहीं, अवध बिहारी चौधरी ने भी मुहर ला दी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 20, 2025, 06:09 PM IST

मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब
मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब

Siwan News: सीवान में रघुनाथपुर विधानसभा के राजद के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सहाब के सिर पर पगड़ी बांध कर बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है. वर्तमान राजद विधायक ने अपने हाथों पगड़ी बांध कर साफ कर दिया कि रघुनाथपुर विधानसभा से राजद के प्रत्याशी अब वो नहीं बल्कि ओसामा सहाब होंगे. जिससे कि ओसामा शहाब की सीट अब रघुनाथपुर से फाइनल मानी जा रही है.

ओसामा शहाब की सीट रघुनाथपुर से हो गई फाइनल!
दरअसल, राजद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव की मौजूदगी में रघुनाथपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था. जहां कार्यक्रम में ओसामा शहाब भी पहुंचे हुए थे. इस दौरान अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से चुनावी तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसकी वजह से वह रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे. 

​यह भी पढ़ें: बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत, CM नीतीश ने 456 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे

ओसामा शहाब ने क्या कहा जानिए
पगड़ी बांधने के बाद ओसामा शहाब ने कहा कि जिस तरह से हरिशंकर यादव को आप लोग आशीर्वाद देकर विधायक बनाते हैं, हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हम आपके हर सुख दुख में तत्पर रहेंगे. वहीं, इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें: तेज प्रताप ने अब मनेर से उतारा अपना कैंडिडेट, भाई वीरेंद्र पर बोले- बैलवा हमको..

