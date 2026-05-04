RJD विधायक ओसामा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, DIG समेत भारी पुलिस बल मौजूद, जानें क्या है मामला?

Osama Shahab News: पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के बेटे और रघुनाथपुर विधानसभा के राजद विधायक ओसामा शहाब के घर पर सोमवार (4 मई) की पुलिस ने रेड की है. ओसामा पर चिकित्सक की जमीन पर जबरन कब्जा करने, चिकित्सक के कर्मियों सांग मारपीट करने धमकाने आदि से जुड़ा मामला महादेवा थाना में दर्ज है.
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Police Raid In RJD MLA Osama Shahab House: सिवान जिले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है. जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सिवान पुलिस ने रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब के दोनों घरों पर छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि पुलिस वारंट लेकर नगर थाना क्षेत्र के नई किला और हुसैनगंज के प्रतापपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची, जहां कई थानों की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. बताया जा रहा है कि यह छापेमारी जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में की गई है.
जानकारी के मुताबिक, महादेवा थाना में एक डॉक्टर दंपति ने विधायक ओसामा के खिलाफ धमकाने और जमीन कब्जे की कोशिश का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी. इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस उनके घर पहुंची. हालांकि, छापेमारी के दौरान विधायक ओसामा शहाब घर पर मौजूद नहीं मिले. मौके पर सारण DIG निलेश कुमार और सिवान एसपी पूरन कुमार झा खुद मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते नजर आए.
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इस दौरान डीआईजी निलेश कुमार ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.