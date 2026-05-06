सीवान में बड़ी लूट, हथियारबंद बदमाशों ने ज्वैलरी दुकान से लूटे 30 लाख के गहने, इलाके में दहशत

सीवान के जिरादेई थाना क्षेत्र के जमापुर बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हथियारबंद बदमाशों ने 'साईं बर्तन एवं ज्वैलरी' दुकान में धावा बोल दिया. दुकान के मालिक पिंकू सोनी अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी 6 अपराधी तीन बाइकों पर सवार होकर आए. उन्होंने दुकान में घुसते ही हथियारों के बल पर लूटपाट शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 30 लाख रुपये की कीमती ज्वैलरी लूटकर ले गए हैं. इस दौरान जब दुकानदार ने विरोध करने की कोशिश की, तो बेरहम अपराधियों ने उन्हें बंदूक के बट से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया.

लूट की इस वारदात को अंजाम देते समय अपराधियों ने इलाके में अपनी दहशत फैलाने के लिए करीब नौ राउंड गोलियां चलाईं. गोलियों की आवाज सुनकर बाजार में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. पुलिस को छानबीन के दौरान घटनास्थल से चार खोखे भी मिले हैं. अपराधियों की इस हरकत से जमापुर बाजार में सन्नाटा पसर गया और व्यापारियों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है.

जैसे ही अपराधी लूटपाट कर भागने लगे, स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए उनका पीछा किया. भाग रहे पांच अपराधी तो चकमा देकर निकल गए, लेकिन लोगों ने एक अपराधी को रंगे हाथ दबोच लिया. गुस्से में आई भीड़ ने पकड़े गए अपराधी की जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं, लोगों का गुस्सा यहीं नहीं थमा; उन्होंने अपराधियों की एक बाइक को आग के हवाले कर दिया, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई.

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इस घटना के बाद जमापुर बाजार के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी देखी गई. लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध में बाजार की सभी दुकानों को बंद कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और घायल दुकानदार को इलाज के लिए भेजा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए अपराधी से पूछताछ की जा रही है और फरार हुए पांच अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.