नए मार्ग से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं

उन्होंने आगे कहा कि बिना अनुमति रूट बदलने या नए मार्ग से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी. सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख चौक-चौराहों और जुलूस मार्गों पर पुलिस बल, दंडाधिकारी और सीसीटीवी कैमरों की तैनाती की जा रही है. सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहने वाली है. अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट करने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है. प्रशासन की कोशिश है कि पर्व शांति, सुरक्षा और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो.