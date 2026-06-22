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सिवान में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. 26 जून को होने वाले मुहर्रम जुलूस को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं. मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. वहीं, किसी भी प्रकार के हथियारों के प्रदर्शन और प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ताजिया जुलूस केवल निर्धारित रूट से ही निकाला जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम
मुहर्रम को लेकर सिवान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों ने विभिन्न अखाड़ा समितियों और ताजिया कमेटियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने साफ कहा है कि मुहर्रम जुलूस में डीजे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी. केवल पारंपरिक तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा. इसके अलावा जुलूस के दौरान तलवार, भाला, लाठी या किसी अन्य प्रकार के हथियार के प्रदर्शन और प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सभी ताजिया जुलूस पूर्व निर्धारित मार्गों से ही गुजरेंगे.
नए मार्ग से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं
उन्होंने आगे कहा कि बिना अनुमति रूट बदलने या नए मार्ग से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी. सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख चौक-चौराहों और जुलूस मार्गों पर पुलिस बल, दंडाधिकारी और सीसीटीवी कैमरों की तैनाती की जा रही है. सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहने वाली है. अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट करने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है. प्रशासन की कोशिश है कि पर्व शांति, सुरक्षा और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो.