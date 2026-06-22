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सिवानः मुहर्रम जुलूस का रूट तय, डीजे-हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

सिवान जिला प्रशासन मुहर्रम को लेकर अलर्ट पर है. 26 जून को होने वाले जुलूस के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं. जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक है और हथियार दिखाने या इस्तेमाल करने की भी मनाही है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:43 AM IST
सिवानः मुहर्रम जुलूस का रूट तय, डीजे-हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
Image Credit: जी मीडिया

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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