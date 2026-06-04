Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3237268
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

सिवानः बीच सड़क पर स्कॉर्पियो बनी आग का गोला! कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान

Siwan Scorpio Car Fire: सिवान नगर थाना क्षेत्र के दाहा पुल के एक चलती स्कॉर्पियो कार अचानक से आग का गोला बन गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक स्कॉर्पियो पूरी तरह जल चुकी थी.

Written By  AMIT SINGH |Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:18 AM IST

Trending Photos

कार बनी आग का गोला
कार बनी आग का गोला

Siwan News: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बीच सिवान से भी आगलगी की खबर सामने आ रही है. यहां एक चलती स्कॉर्पियो कार अचानक से आग का गोला बन गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटो में स्कॉर्पियो गाड़ी धू-धू कर जलने लगी. गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से वाहन में सवार सभी लोग समय रहते बाहर कूद कर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. घटना नगर थाना क्षेत्र के दाहा पुल के समीप की है.

बताया जा रहा है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से कल यानी बुधवार (3 जून) की शाम एक बारात गोपालगंज जिले के मीरगंज गई थी. विवाह समारोह संपन्न होने के बाद सुबह बाराती स्कॉर्पियो से अपने घर लौट रहे थे. वाहन में करीब आठ लोग सवार थे. सभी लोग खुशी-खुशी घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान जब स्कॉर्पियो नगर थाना क्षेत्र के दाहा पुल के समीप पहुंची, तभी वाहन के इंजन वाले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा. पहले चालक को कुछ तकनीकी खराबी का आभास हुआ. उसने तत्काल वाहन को सड़क किनारे रोक दिया.

इसी बीच धुआं तेजी से निकलने लगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने बिना देर किए वाहन में सवार सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा. चालक की चेतावनी पर सभी लोग तुरंत वाहन से कूद कर उतर गए. इसके कुछ ही देर बाद स्कॉर्पियो में आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी स्कॉर्पियो जलने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई.सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी घटनास्थल के लिए रवाना हुई. अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक स्कॉर्पियो पूरी तरह जल चुकी थी. वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में लगी भीषण आग में चार मरीजों के जिंदा भस्म होने की खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं. उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस अग्निकांड की जांच शुरू कर दी है.

TAGS

siwan newscar fire

Trending news

Muzaffarpur News
दिल्ली अग्निकांड के बाद कल ही बिहार में जारी हुआ था अलर्ट और आज हो गया बड़ा कांड!
Muzaffarpur Prasad Hospital Fire
मरीजों को जिंदा भस्म होने के लिए छोड़कर फरार हो गया अस्पताल स्टाफ- बोले पीड़ित परिजन
Bihar Weather
बिहार में फिर आसमान से बरसी आग और धधकने लगी धरती, अब 7 जून को होगी बारिश!
Motihari News
कफन घोटाले से लेकर जमीन फर्जीवाड़े तक, दागी अधिकारियों को ही मिला जांच का जिम्मा
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड, कई मरीजों के मौत की आशंका
Muzaffarpur News
दिल्ली होटल के बाद मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भयानक आग, 4 लोगों की मौत
Muzaffarpur News
पुलिस ने बिछाया जाल: ग्राहक बनकर पहुंची टीम, 65 पुड़िया स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार
patna news
शराबबंदी के बाद बिहार में नया नशा? पटना में 1800 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त
nishant kumar
4 लाख रुपए आय सीमा तक के मरीज अब होंगे सीएम चिकित्सा सहायता कोष के दायरे में: निशांत
Bhojpuri news
भोजपुरी गानों में अश्लीलता से ऊब चुके हैं? तो सुनिए मनोज भावुक के लिखे ये 2 गीत