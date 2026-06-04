सिवानः बीच सड़क पर स्कॉर्पियो बनी आग का गोला! कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान

Siwan News: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बीच सिवान से भी आगलगी की खबर सामने आ रही है. यहां एक चलती स्कॉर्पियो कार अचानक से आग का गोला बन गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटो में स्कॉर्पियो गाड़ी धू-धू कर जलने लगी. गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से वाहन में सवार सभी लोग समय रहते बाहर कूद कर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. घटना नगर थाना क्षेत्र के दाहा पुल के समीप की है.

बताया जा रहा है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से कल यानी बुधवार (3 जून) की शाम एक बारात गोपालगंज जिले के मीरगंज गई थी. विवाह समारोह संपन्न होने के बाद सुबह बाराती स्कॉर्पियो से अपने घर लौट रहे थे. वाहन में करीब आठ लोग सवार थे. सभी लोग खुशी-खुशी घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान जब स्कॉर्पियो नगर थाना क्षेत्र के दाहा पुल के समीप पहुंची, तभी वाहन के इंजन वाले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा. पहले चालक को कुछ तकनीकी खराबी का आभास हुआ. उसने तत्काल वाहन को सड़क किनारे रोक दिया.

इसी बीच धुआं तेजी से निकलने लगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने बिना देर किए वाहन में सवार सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा. चालक की चेतावनी पर सभी लोग तुरंत वाहन से कूद कर उतर गए. इसके कुछ ही देर बाद स्कॉर्पियो में आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी स्कॉर्पियो जलने लगी.

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घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई.सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी घटनास्थल के लिए रवाना हुई. अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक स्कॉर्पियो पूरी तरह जल चुकी थी. वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में लगी भीषण आग में चार मरीजों के जिंदा भस्म होने की खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं. उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस अग्निकांड की जांच शुरू कर दी है.