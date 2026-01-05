Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3064168
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

सीवान में हर तरफ SHO कृष्ण कुमार और रिटायर चौकीदार मोहम्मद सामिल की चर्चा, जानें दोनों क्यों सुर्खियों में आए?

Siwan News: सीवान जिले में लकड़ी नवीगंज थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने सेवानिवृत चौकीदार मोहम्मद सामिल को कुरान शरीफ भेंट कर अनोखी मिसाल पेश की है. इस विदाई समारोह की खूब चर्चा की जा रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:43 AM IST

Trending Photos

एक विदाई ऐसी भी! सीवान में सेवानिवृत्त चौकीदार मोहम्मद सामिल को थानाध्यक्ष ने दिया 'कुरान शरीफ'
एक विदाई ऐसी भी! सीवान में सेवानिवृत्त चौकीदार मोहम्मद सामिल को थानाध्यक्ष ने दिया 'कुरान शरीफ'

Siwan News: सीवान में कभी-कभार थाने में ऐसे पुलिस अधिकारी आ जाते हैं, जो लोगों के दिलों में अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही लकड़ी नवीगंज थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने किया. उन्होंने अपने थाना के चौकीदार मोहम्मद सामिल के सेवानिवृत होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया था. इस दौरान थाना अध्यक्ष ने हिन्दू मुस्लिम एकता की मिशाल कायम करते हुए चौकीदार मोहम्मद सामिल को कुरान शरीफ भेंट किया. 

सामिल की ईमानदारी और समर्पण की प्रशंसा 
वहीं चौकीदार को गाड़ी तक खुद लेकर गए और भावभीनी विदाई दी. विदाई के दौरान कई लोगों की आंखें नम हो गईं. इस दौरान थानाध्यक्ष सहित उपस्थित लोगों ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी. लकड़ी नवीगंज थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि मोहम्मद सामिल उनके लिए एक अंग की तरह थे और उनका जाना ऐसा लग रहा है मानो उनका अपना एक अंग कट गया हो. उन्होंने सामिल की ईमानदारी और समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की. 

'थाना अध्यक्ष अभिभावक की तरह'
विदाई लेते समय मोहम्मद सामिल ने कहा कि थाना अध्यक्ष उनके अभिभावक की तरह हैं और उन्होंने हमेशा निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग दिखाया. उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष के बताए रास्ते पर वे जीवनभर चलेंगे. कुरान शरीफ भेंटकर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने हिंदू-मुस्लिम एकता का अनुपम प्रतीक प्रस्तुत किया, जिसे एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है. इस विदाई समारोह की क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे सांप्रदायिक सद्भाव की उत्कृष्ट उदाहरण बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में चप्पल दुकानदार ने रंगदारी देने से किया इनकार, बेरहमी से कर दी पिटाई

TAGS

siwan newsquran sharif

Trending news

siwan news
एक विदाई ऐसी भी! सीवान में सेवानिवृत्त चौकीदार को थानाध्यक्ष ने दिया 'कुरान शरीफ'
Bihar STET 2025
आज जारी होगा बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक
Jharkhand Weather
रजाई से भी नहीं चल रहा काम! शीतलहर-कोहरे के बीच बादलों ने बढ़ाई झारखंड की टेंशन
Samastipur News
समस्तीपुर में चप्पल दुकानदार ने रंगदारी देने से किया इनकार, बेरहमी से कर दी पिटाई
Samastipur News
Samastipur News: निजी स्कूल का शिक्षक बना फर्जी TTE, पकड़े जाने पर उगल दिया राज
West Bengal Election 2026
Bengal Chunav 2026: पश्चिम बंगाल की वो विधानसभा सीटें, जिनकी सीमा बिहार से लगती है
Patna Weather
कड़ाके की सर्दी और अब AQI भी 'डेंजर', पटना वालों देख लो मौसम का लेटेस्ट अपडेट
Bihar weather update
बिहार में टिप-टिप बरस रही ओस की बूंदे! घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी
bihar road accident
पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक सड़कों पर दौड़ी मौत! देररात दर्दनाक हादसे में 2 की मौत
bhajan by Rajan Ji Maharaj
'विचारों का भरोसा क्या...', सुबह-सुबह राजन जी महाराज का ये भजन जरूर सुनें