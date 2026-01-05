सीवान में हर तरफ SHO कृष्ण कुमार और रिटायर चौकीदार मोहम्मद सामिल की चर्चा, जानें दोनों क्यों सुर्खियों में आए?

Siwan News: सीवान में कभी-कभार थाने में ऐसे पुलिस अधिकारी आ जाते हैं, जो लोगों के दिलों में अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही लकड़ी नवीगंज थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने किया. उन्होंने अपने थाना के चौकीदार मोहम्मद सामिल के सेवानिवृत होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया था. इस दौरान थाना अध्यक्ष ने हिन्दू मुस्लिम एकता की मिशाल कायम करते हुए चौकीदार मोहम्मद सामिल को कुरान शरीफ भेंट किया.

सामिल की ईमानदारी और समर्पण की प्रशंसा

वहीं चौकीदार को गाड़ी तक खुद लेकर गए और भावभीनी विदाई दी. विदाई के दौरान कई लोगों की आंखें नम हो गईं. इस दौरान थानाध्यक्ष सहित उपस्थित लोगों ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी. लकड़ी नवीगंज थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि मोहम्मद सामिल उनके लिए एक अंग की तरह थे और उनका जाना ऐसा लग रहा है मानो उनका अपना एक अंग कट गया हो. उन्होंने सामिल की ईमानदारी और समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की.

'थाना अध्यक्ष अभिभावक की तरह'

विदाई लेते समय मोहम्मद सामिल ने कहा कि थाना अध्यक्ष उनके अभिभावक की तरह हैं और उन्होंने हमेशा निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग दिखाया. उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष के बताए रास्ते पर वे जीवनभर चलेंगे. कुरान शरीफ भेंटकर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने हिंदू-मुस्लिम एकता का अनुपम प्रतीक प्रस्तुत किया, जिसे एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है. इस विदाई समारोह की क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे सांप्रदायिक सद्भाव की उत्कृष्ट उदाहरण बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में चप्पल दुकानदार ने रंगदारी देने से किया इनकार, बेरहमी से कर दी पिटाई