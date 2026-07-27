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सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिस जवान सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू

Siwan News: सिवान छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस जवान पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, जवान को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:38 PM IST
सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिस जवान सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू
Image Credit: सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाले पुलिस जवान सस्पेंड (Zee Media)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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