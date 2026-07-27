/सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिस जवान सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू

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Siwan News: सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पुलिस जवान द्वारा AK-47 से फायरिंग किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, फायरिंग के आरोपी पुलिस जवान को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच और भी शुरू कर दी गई है. इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं की गई है.
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी जवान की पहचान अभिषेक पटेल के रूप में हुई है, जो विशेष जांच दल (SIT) का सदस्य बताया जा रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. वायरल वीडियो में कथित तौर पर अभिषेक पटेल प्रदर्शनकारियों की दिशा में AK-47 से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो के साथ किए जा रहे दावों के अनुसार पहले एक राउंड फायर किया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे हटने लगे. इसके बाद कथित तौर पर कई और राउंड फायर किए गए. वीडियो में पुलिसकर्मी को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलाई गई. उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.