/सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिस जवान सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू

Siwan News: सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पुलिस जवान द्वारा AK-47 से फायरिंग किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, फायरिंग के आरोपी पुलिस जवान को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच और भी शुरू कर दी गई है. इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं की गई है.