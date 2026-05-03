Siwan Encounter: बीजेपी नेता के रिश्तेदार हत्याकांड में एक और एनकाउंटर, पुलिस ने सोनू यादव को मार गिराया

Siwan Crime News: पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह हत्याकांड में सोनू यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. इससे पहले इस हत्याकांड में छोटू यादव का हॉफ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी.
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Siwan Encounter: बिहार के पूर्व MLC और बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे की हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 25 हजार के इनामी अपराधी सोनू यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. इसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है. जानकारी के मुताबिक, बड़हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी सोनू यादव मारा गया. सोनू यादव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह कई संगीन मामलों में वांछित था.
बताया जा रहा है कि सोनू यादव वही अपराधी है, जिसने 4 दिन पहले पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई और उनके भांजे पर जानलेवा हमला किया था. इस हमले में भांजे हर्ष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनका इलाज अभी पटना में चल रहा है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू यादव अपने साथियों के साथ बड़हरिया इलाके में छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की.
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जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें सोनू यादव मारा गया. मृत अपराधी की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरेया गांव निवासी गरजू यादव के पुत्र सोनू यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में एक अन्य अपराधी सुनील यादव को गिरफ्तार किया है, उसके पास से एक कार भी बरामद की गई है. वहीं, इससे पहले 2 दिन पहले ही छोटू यादव का हॉफ एनकाउंटर हुआ था, जिससे साफ है कि पुलिस लगातार इस गैंग के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है.
लगातार हो रहे इन एनकाउंटर से यह साफ संकेत मिल रहा है कि सिवान पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में है. मनोज सिंह के परिवार पर हुए हमले के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गैंग के सदस्यों को एक-एक कर खत्म करना शुरू कर दिया है. फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और बाकी फरार अपराधियों की तलाश जारी है.