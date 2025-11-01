Advertisement
Siwan ASI Murder Case: नर्तकी के चक्कर में चली गई दारोगा की जान, पति ने देखा तो उठाया ये खौफनाक कदम

Siwan Crime News: सीवान पुलिस ने दरौंदा थाना के एएसआई अनिरुद्ध हत्याकांड का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. ASI का मोबाइल, सोने का चैन, अंगुठी और चांदी का ब्रेसलेट बरामद किया गया है. ASI नर्तकी से मोबाइल पर बात किया करता था. नर्तकी के पति ने उसे मोबाइल पर बात करते देख लिया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:28 PM IST

Siwan News: सीवान पुलिस ने दरौंदा थाना के एएसआई अनिरूद्ध हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. सीवान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं मृतक ASI का मोबाइल, सोने का चैन, अंगुठी और चांदी का ब्रेसलेट बरामद किया गया है. गौरतलब है कि दो दिन पहले दरौंदा थाना में पदस्थापित दारोगा अनिरुद्ध कुमार को कुछ अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी थी. अनिरुद्ध कुमार का शव दरौदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नवका टोला में अरहर के खेत में मिला था.

यह भी पढ़ें: फेफड़ा फटा-पसलियां टूटीं.., दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई मौत की वजह

हत्याकांड में संलिप्त 7 गिरफ्तार
घटना सामने आने के बाद सीवान SP मनोज तिवारी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महाराजगंज के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया. गठित SIT टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हत्याकांड में संलिप्त 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. पुछ-ताछ के क्रम में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. बताया जा रहा है कि दरौंदा थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसाव नवकाटोला स्थित पिंटु कुमार के मकान में बाहर से आकर कुछ नर्तकी आवासन करती थी. नर्तकियों की टीम में काम करने वाली एक महिला नर्तकी के पति इमरान अंसारी ने अपनी पत्नी को एएसआई अनिरुद्ध कुमार से मोबाइल पर मैसेज और बातचीत करते हुए देख लिया था. जिस कारण बीते दीपावली के दिन नर्तकी के पति इमरान अंसारी, सहयोगी राहुल कुमार और एएसआई अनिरुद्ध कुमार के बीच बक झक हुई थी. 

धारदार हथियार से गला काटकर हत्या 
जिसके बाद नर्तकी के पति इमरान अंसारी और राहुल कुमार अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत एएसआई अनिरुद्ध कुमार को प्रोग्राम देखने के बहाने बुलाया. सिरसाव गांव में स्थित अरहर के खेत में ले जाकर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. गिरफ्तार अभियुक्त में इमरान अंसारी और समीर इदरिशी दोनों नेपाल के नेपालगंज के रहने वाले हैं. वहीं अन्य आरोपी राहुल कुमार यादव, रंजन कुमार श्रीवास्तव, संदीप सिंह सीवान जिला के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: अमित सिंह, सीवान

