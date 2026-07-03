/2 दाब, 1 हंसिया और कुल्हाड़ी से काट डाला था; पुलिस ने 2 महिला समेत 4 को किया गिरफ्तार

राज्य चुनें
सिवान में पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से मार कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 2 महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने मौके से दो दाब, एक हंसिया और एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है. मामला गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के सरारी गांव की है.इसकी जानकारी महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने प्रेसवार्ता कर दी है.
देखते ही देखते विवाद हो गया हिसंक
बताया जा रहा है कि बीते शाम को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया था और दूसरे पक्ष के लोगों ने दिलीप पांडेय और नीतू देवी पर कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल दोनों को आनन-फानन में सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने दिलीप पांडेय को मृत घोषित कर दिया था, जबकि नीतू देवी का इलाज चल रहा है.
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है. वहीं, पुलिस फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!