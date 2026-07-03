/2 दाब, 1 हंसिया और कुल्हाड़ी से काट डाला था; पुलिस ने 2 महिला समेत 4 को किया गिरफ्तार

देखते ही देखते विवाद हो गया हिसंक

बताया जा रहा है कि बीते शाम को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया था और दूसरे पक्ष के लोगों ने दिलीप पांडेय और नीतू देवी पर कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल दोनों को आनन-फानन में सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने दिलीप पांडेय को मृत घोषित कर दिया था, जबकि नीतू देवी का इलाज चल रहा है.