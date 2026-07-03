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2 दाब, 1 हंसिया और कुल्हाड़ी से काट डाला था; पुलिस ने 2 महिला समेत 4 को किया गिरफ्तार

Siwan News: सिवान में पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से किए गए हमले से जुड़े एक मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है.

Written ByAMIT SINGH
Published: Jul 03, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:48 PM IST
2 दाब, 1 हंसिया और कुल्हाड़ी से काट डाला था; पुलिस ने 2 महिला समेत 4 को किया गिरफ्तार
Image Credit: सिवान कुल्हाड़ी हत्याकांडSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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