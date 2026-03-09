सीवान में दिनदहाड़े बड़ी लूट: बसंतपुर के 'अरुण ज्वेलर्स' से लाखों के गहने साफ; भड़के लोगों ने सड़क पर की आगजनी और हंगामा

Siwan News: सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लूट की बड़ी वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. बसंतपुर बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर लाखों रुपये की ज्वेलरी लूट ली. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और गुस्साए लोगों ने बसंतपुर-सीवान मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले को शांत कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

अरुण ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूट

जानकारी के मुताबिक बसंतपुर बाजार स्थित अरुण ज्वेलर्स की दुकान में 5 से 6 की संख्या में आए बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश अचानक दुकान में घुस गए और कर्मचारियों को हथियार दिखाकर लाखों रुपये की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई.

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम और आगजनी

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे. गुस्साए लोगों ने बसंतपुर-सीवान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया. लोगों का कहना था कि इलाके में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है.

मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसपी, जांच शुरू

बढ़ते तनाव को देखते हुए सारण रेंज के डीआईजी निलेश कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. सीवान एसपी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए. डीआईजी निलेश कुमार ने बताया कि ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना हुई है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि दुकान से कितनी कीमत की ज्वेलरी लूटी गई है, इसका मिलान किया जा रहा है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी.

