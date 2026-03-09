Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3135310
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

सीवान में दिनदहाड़े बड़ी लूट: बसंतपुर के 'अरुण ज्वेलर्स' से लाखों के गहने साफ, भड़के लोगों ने सड़क पर की आगजनी और हंगामा

Siwan News: सीवान के बसंतपुर बाजार में दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में हथियार के बल पर लूट की बड़ी वारदात सामने आई है. अरुण ज्वेलर्स में 5-6 बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी लूट ली, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बसंतपुर- सीवान मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी और हंगामा किया. हालात को काबू में करने के लिए सारण रेंज के डीआईजी निलेश कुमार और सीवान एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:42 PM IST

Trending Photos

सीवान में दिनदहाड़े बड़ी लूट: बसंतपुर के 'अरुण ज्वेलर्स' से लाखों के गहने साफ; भड़के लोगों ने सड़क पर की आगजनी और हंगामा
सीवान में दिनदहाड़े बड़ी लूट: बसंतपुर के 'अरुण ज्वेलर्स' से लाखों के गहने साफ; भड़के लोगों ने सड़क पर की आगजनी और हंगामा

Siwan News: सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लूट की बड़ी वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. बसंतपुर बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर लाखों रुपये की ज्वेलरी लूट ली. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और गुस्साए लोगों ने बसंतपुर-सीवान मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले को शांत कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

अरुण ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूट
जानकारी के मुताबिक बसंतपुर बाजार स्थित अरुण ज्वेलर्स की दुकान में 5 से 6 की संख्या में आए बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश अचानक दुकान में घुस गए और कर्मचारियों को हथियार दिखाकर लाखों रुपये की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, रामपुर हरि में युवक को गोलियों से भूना

Add Zee News as a Preferred Source

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम और आगजनी
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे. गुस्साए लोगों ने बसंतपुर-सीवान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया. लोगों का कहना था कि इलाके में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है.

मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसपी, जांच शुरू
बढ़ते तनाव को देखते हुए सारण रेंज के डीआईजी निलेश कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. सीवान एसपी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए. डीआईजी निलेश कुमार ने बताया कि ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना हुई है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि दुकान से कितनी कीमत की ज्वेलरी लूटी गई है, इसका मिलान किया जा रहा है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह

TAGS

siwan news

Trending news

siwan news
सीवान में दिनदहाड़े बड़ी लूट: बसंतपुर के 'अरुण ज्वेलर्स' से लाखों के गहने साफ
Khesari Lal Yadav
निशांत के राजनीति में आने का खेसारी लाल यादव ने किया स्वागत, पवन सिंह को लेकर जताई ग
Bihar News
क्या बकरी पालन बन सकता है बिहार के किसानों की नई आय का बड़ा स्रोत? पढ़ें पूरी खबर
UPSC Result 2025
ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती नहीं गाजीपुर की आकांक्षा का आया था रिजल्ट, UPSC ने बताया
Bihar Diwas 2026
बिहार दिवस पर गांधी मैदान में लगेगा पुस्तक मेला, सुरक्षा को लेकर बना खास प्लान
bihar bhumi
मार्च में भी संडे हो या मंडे, रोज होगी जमीनों की खरीद बिक्री: कामकाजी लोगों को राहत
Harivansh
राज्यसभा की रेस से बाहर हुए हरिवंश, लेकिन दिल्ली में चर्चा-'पिक्चर अभी बाकी है!'
CM Nitish Samriddhi Yatra
कल सुपौल से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम नीतीश, देखें पूरा शेड्यूल
nishant kumar
पटन देवी मंदिर के बाद गुरुद्वारा पहुंचे निशांत कुमार, बोले- जल्द शुरू करेंगे यात्रा
Rajya Sabha Deputy Chairman
हरिवंश की विदाई और जेडीयू का नया दांव: राज्यसभा उपसभापति की कुर्सी पर किसका कब्जा?