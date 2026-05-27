Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3229795
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

सीवान में खूनी खेल: पचरुखी में बाइक सवार गुड्डू सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

Siwan News: सीवान के पचरुखी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक गुड्डू सिंह पर उनके ही चचेरे भाई पिंकू कुमार सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

Written By  AMIT SINGH |Last Updated: May 27, 2026, 06:16 AM IST

Trending Photos

सीवान में खूनी खेल: पचरुखी में बाइक सवार गुड्डू सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप
सीवान में खूनी खेल: पचरुखी में बाइक सवार गुड्डू सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

Siwan News: सीवान में आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान गुड्डू सिंह के रूप में हुई है. हत्या का आरोप मृतक के ही चचेरे भाई पिंकू कुमार सिंह पर लगाया गया है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के जसौली मुर्गिया टोला की बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

बताया जा रहा है कि गुड्डू सिंह बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगते ही वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

ये भी पढ़ें: दहेज के दानवों ने उजाड़ दी रूपा की दुनिया! मार्च में हुई थी लव मैरिज

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से घायल गुड्डू सिंह को आनन-फानन में सीवान सदर अस्पताल लाया गया. हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. हत्या के पीछे की असली वजह क्या है, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

TAGS

siwan news

Trending news

siwan news
सीवान में खूनी खेल: पचरुखी में बाइक सवार गुड्डू सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Valmiki Nagar Tiger Reserve
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकलकर भालू ने किसान को किया लहूलुहान, इलाके में दहशत
CM Samrat Choudhary
सभी जिला मुख्यालय होंगे फोर-लेन, जुलाई में चालू होगा कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6-लेन पुल
Bagaha News
बगहा: बोतल में पेट्रोल देने से किया मना, तो बाइक की टंकी ही हाथ में उखाड़ लाया शख्स
Begusarai News
बेगूसराय: सरकारी जमीन पर बन रही सड़क को बनने से रोका, ग्रामीणों ने विरोध किया तो...
Bakrid 2026
बकरीद को लेकर बेगूसराय में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, निकाला गया फ्लैग मार्च
Madhubani Mid-Day Meal
मधुबनी: मिड-डे मील में मिली छिपकली, 10 बच्चे बीमार, स्कूल में ताला जड़ भागे शिक्षक
IAS Kundan Kumar
बिहार गृह विभाग के नए सचिव कुंदन कुमार ने संभाला कार्यभार, अधिकारियों को दिए निर्देश
Bihar Education Department
1 जुलाई से 211 प्रखंडों में शुरू होगी डिग्री की पढ़ाई, सीएम सम्राट चौधरी का निर्देश
Shreyasi Singh
सिकंदरपुर स्टेडियम की बदहाली और महिलाओं के गंदे रेस्ट रूम देख भड़कीं श्रेयसी सिंह