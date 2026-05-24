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Siwan Crime News: सीवान में बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग, इलाज के दौरान घायल बुलेट अंसारी की मौत, इलाके में भारी तनाव

Siwan News: सीवान के नौतन थाना क्षेत्र के ठाकुर रामपुर गांव में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक बुलेट अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written By  AMIT SINGH |Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 03:14 PM IST

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Siwan Crime News: सीवान में बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग, इलाज के दौरान घायल बुलेट अंसारी की मौत, इलाके में भारी तनाव
Siwan Crime News: सीवान में बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग, इलाज के दौरान घायल बुलेट अंसारी की मौत, इलाके में भारी तनाव

Siwan News: सीवान में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाकर मामला शांत कराया.

घटना नौतन थाना क्षेत्र के ठाकुर रामपुर गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, बुलेट अंसारी देर रात अपने घर के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान एक गोली उनके सिर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े.

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घटना के बाद परिजन उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान ठाकुर रामपुर गांव निवासी बुलेट अंसारी, पिता नसरुल्लाह अंसारी के रूप में हुई है.

युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. मौके पर सीवान SP पूरन कुमार झा समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हत्या के पीछे की वजह तथा आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

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