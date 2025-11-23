Advertisement
Siwan News: बहन से छेड़छाड़ कर रहा था मनचला, भाई ने किया विरोध तो चाकुओं से गोदकर कर दी हत्या

Siwan Crime News: सीवान के धनौती ओपी थाना क्षेत्र के धनौती गांव में बहन से छेड़खानी का विरोध करना 20 वर्षीय युवक गुड्डू कुमार को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान चली गई. मृतक ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, इसी बात से नाराज होकर दबंग ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:49 AM IST

सिवान पुलिस

Siwan Crime News: सीवान के धनौती ओपी थाना क्षेत्र से शनिवार (22 नवंबर) को एक दिल-दहलाने वाला मामला सामने आया है. धनौती गांव में बहन से छेड़खानी का विरोध करना 20 वर्षीय युवक गुड्डू कुमार को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान चली गई. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है जबकि मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की बहन सुबह पीड़िया दहवाने गांव के ही एक नदी किनारे गई थी. इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया. बहन द्वारा विरोध करने पर आरोपितों ने उसके नाक पर किसी भारी वस्तु से वार कर घायल कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई. घटना की जानकारी बहन ने तुरंत अपने भाई गुड्डू कुमार को दी, जिसके बाद गुड्डू न्याय की मांग लेकर धनौती ओपी थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता के भाई जैसे ही शिकायत देकर थाना से बाहर निकला, पुलिस थाने से करीब 10 कदम की दूरी पर ही आरोपित युवकों ने गुड्डू पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां मौजूद लोगों ने उसे तत्काल सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को नाजुक देखते हुए पटना रेफर कर दिया, लेकिन पटना ले जाने के क्रम में ही रास्ते में गुड्डू की दर्दनाक मौत हो गई. सदर अस्पताल परिसर में शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. बहन बार-बार बेसुध होकर गिरती रही.

ये भी पढ़ें- Pakur: मेला देखने गई थी नाबालिग किशोरी, 4 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

धनौती ओपी थाना प्रभारी दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि घटना बेहद दुखद और संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि युवक ने शिकायत दर्ज कर बाहर कदम ही रखा था कि उसके घर के पास ही उस पर हमला कर दिया गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतक के दिए बयान के आधार पर एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. ग्रामीणों ने घटना को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है. वहीं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस जघन्य वारदात ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और गांवों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट- अमित सिंह

बहन से छेड़छाड़ कर रहा था मनचला, भाई ने किया विरोध तो चाकुओं से गोदकर कर दी हत्या
