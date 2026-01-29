कश्मीर में सीवान का लाल शहीद: तिरंगे में लिपटकर घर लौटा जांबाज हरिनाथ, 'अमर रहें' के नारों से गूंजा जामो बाजार

Siwan News: सीवान जिले के जामो बाजार निवासी और सीआरपीएफ के जांबाज जवान हरिनाथ राम ने जम्मू-कश्मीर की सीमा पर आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति प्राप्त कर ली. देश की रक्षा करते हुए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान ने पूरे इलाके को शोक और गर्व से भर दिया है. जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया. हर आंख नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था.'भारत माता की जय' और 'शहीद हरिनाथ राम अमर रहें' के नारों से पूरा गांव गूंज उठा.

शहीद हरिनाथ राम, सीवान के जामो बाजार निवासी बीरबल राम के पुत्र थे. पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने का इंतजार ग्रामीण सुबह से ही कर रहे थे. जैसे ही शहीद की अंतिम यात्रा गांव में आई, सैकड़ों लोग सड़क पर उमड़ पड़े. जिस वाहन से पार्थिव शरीर लाया गया, उसके आगे-पीछे लोगों का भारी हुजूम दिखाई दिया. ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा निकालकर अपने वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा. महाराजगंज के एसडीओ और एसडीपीओ समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शहीद के गांव पहुंचे. पैतृक श्मशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. अंतिम यात्रा के दौरान लोगों के हाथों में तिरंगा था और गगनभेदी नारों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया.

श्मशान घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर देशभक्ति का जोश साफ नजर आ रहा था. ग्रामीणों ने कहा कि हरिनाथ राम ने भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता. इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोकसंतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

रिपोर्ट: अमित सिंह