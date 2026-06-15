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सीवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दुकान में घुसकर व्यवसाई अमर सिंह को गोलियों से भूना, मौके पर ही मौत

Siwan Crime News: सीवान के दरौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किराना दुकानदार अमर सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. घटना मकरी टोला बिसवनिया गांव की है, जहां दुकान पर बैठे दुकानदार को दो बदमाशों ने निशाना बनाया.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 15, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:11 AM IST
सीवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दुकान में घुसकर व्यवसाई अमर सिंह को गोलियों से भूना, मौके पर ही मौत
Image Credit: सीवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव: किराना दुकानदार की दुकान में घुसकर व्यवसाई अमर सिंह को गोलियों से भूना, मौके पर ही मौत

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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