/सीवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दुकान में घुसकर व्यवसाई अमर सिंह को गोलियों से भूना, मौके पर ही मौत

घटना की सूचना मिलते ही दरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा अपराधियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.