/सीवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव: दुकान में घुसकर व्यवसाई अमर सिंह को गोलियों से भूना, मौके पर ही मौत

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Siwan Crime News: सीवान जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है. घटना दरौली थाना क्षेत्र के मकरी टोला बिसवनिया गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान गांव निवासी अमर सिंह के रूप में हुई है, जो अपने घर के पास स्थित किराना दुकान चलाते थे.
जानकारी के अनुसार, अमर सिंह रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे. इसी दौरान बाइक से पहुंचे दो अपराधी दुकान के पास रुके और बिना किसी बातचीत के उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगते ही अमर सिंह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो चुके थे.
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल दुकानदार को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.
घटना की सूचना मिलते ही दरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा अपराधियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.