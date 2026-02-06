Siwan News: 'न पैसे हैं, न कोई मदद मिल रही', अबू धाबी जेल में बंद बेटे के लिए दर-दर भटक रहे परिजन, CM से लगाई गुहार

Siwan News: सीवान का युवक दीपक कुमार सिंह अबू धाबी जेल में 9 महीने से बंद है, जिसे लेकर परिजन काफी परेशान है. दीपक पर अबू धाबी एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़े जाने का आरोप लगा है. दीपक के ऊपर 5 लाख डरहम यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ 25 लाख का जुर्माना लगाया गया हैं. परिजन बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत विदेश मंत्रालय तक अपने बच्चे की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं.

अबू धाबी पुलिस ने किया गिरफ्तार

युवक सीवान जिले के आंदर प्रखंड स्थित कटवार गांव निवासी मनोज सिंह का पुत्र दीपक कुमार सिंह है. मिली जानकारी के अनुसार, 1 जून को दीपक सीवान से गोरखपुर और फिर गोरखपुर से हैदराबाद पहुंचा. इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट से अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसे अबू धाबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अबू धाबी पुलिस के द्वारा परिजन को फोन पर सूचना दी गई कि दीपक प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा गया हैं. दीपक की मां ने बताया कि अगर दीपक प्रतिबंधित सामान ले गया तो गोरखपुर एयरपोर्ट जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, वहां इतना चेकिंग होता है, वहां से उसका सामान कैसे जाने दिया गया.

दीपक को फंसाया जा रहा

इसे लेकर वो सीवान के डीएम, स्थानीय विधायक, सांसद, बिहार के मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर विदेश मंत्रालय में जाकर मदद मांगी. दिल्ली में करीब 20 दिन रहने के बाद भी विदेश मंत्रालय से कोई मदद नहीं मिली. वही दीपक के दादा का कहना है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा हैं. सरकार या प्रशासन के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है. उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 करोड़ 25 लाख रुपये भी नहीं है कि जुर्माना भर के अपने बच्चे को छुड़ा लाए.

रिपोर्ट: अमित सिंह, सिवान