/सिवान में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद टीम पर हमला, होमगार्ड जवान घायल

बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम को गांव में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार की सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर टीम बड़गांव पहुंची और जांच शुरू की. छापेमारी के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया गया. साथ ही लाठी-डंडों से भी मारपीट की गई, जिससे टीम के सदस्यों को अपनी जान बचानी पड़ी.