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सिवान में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद टीम पर हमला, होमगार्ड जवान घायल

Siwan News: सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. पथराव और मारपीट में एक होमगार्ड जवान घायल हो गया.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:59 AM IST
सिवान में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद टीम पर हमला, होमगार्ड जवान घायल
Image Credit: सिवान में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद टीम पर हमला

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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