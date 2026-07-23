/सिवान में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद टीम पर हमला, होमगार्ड जवान घायल

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Siwan News: सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. आरोप है कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध करते हुए पथराव कर दिया और लाठी-डंडों से मारपीट भी की. इस घटना में उत्पाद विभाग के साथ मौजूद एक होमगार्ड के जवान घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम को गांव में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार की सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर टीम बड़गांव पहुंची और जांच शुरू की. छापेमारी के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया गया. साथ ही लाठी-डंडों से भी मारपीट की गई, जिससे टीम के सदस्यों को अपनी जान बचानी पड़ी.
हमले में घायल हुए होमगार्ड जवान को तत्काल मैरवा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. चिकित्सकों के अनुसार जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई.
फिलहाल उत्पाद विभाग और मैरवा थाना पुलिस पूरे मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रही है. पुलिस हमले में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.