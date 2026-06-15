/सिवानः एक साथ उठी बाप-बेटी की अर्थी, पोखर में मिला था राजकिशोर का शव, बेटी की भी दर्दनाक मौत

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Siwan News: सिवान से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. जामो बाजार थाना क्षेत्र के बरहोगा बढ़ई टोला गांव में बाप-बेटी की अर्थी एक साथ उठने से पूरे गांव में कोहराम मच गया. दरअसल, यहां दो दिनों से लापता एक अधेड़ व्यक्ति का शव पोखर से बरामद हुआ. परिवार के लिए दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ. पिता की लाश देखने पहुंची बेटी की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई. कुछ ही पलों में एक परिवार ने पिता और बेटी दोनों को खो दिया. जानकारी के मुताबिक, बरहोगा बढ़ई टोला गांव निवासी राजकिशोर सिंह,जो पिछले दो दिनों से लापता थे, उनका शव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर एक पोखरे से बरामद किया गया.
परिजनों के मुताबिक, 12 जून की दोपहर राजकिशोर सिंह खेत जाने की बात कहकर घर से निकले थे. उसी दिन जमीन की नापी भी होनी थी, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे. देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. रविवार (14 जून) की देर शाम को पोखरे में एक शव मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे बेटे नवल कुमार सिंह ने शव की पहचान अपने पिता राजकिशोर सिंह के रूप में की. जैसे ही यह खबर परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया, लेकिन दर्द की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.
पिता की मौत की खबर सुनकर उनकी पुत्री शशि माला भी घटनास्थल पर पहुंची. वह वहां मौजूद हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. एक तरफ पिता की लाश थी और दूसरी तरफ बेटी का शव पड़ा हुआ था. यह दृश्य देखकर गांव के लोग भी स्तब्ध रह गए. पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में राजकिशोर सिंह की मौत डूबने से हुई प्रतीत हो रही है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप कर जांच शुरू कर दी है.