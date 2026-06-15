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सिवानः एक साथ उठी बाप-बेटी की अर्थी, पोखर में मिला था राजकिशोर का शव, बेटी की भी दर्दनाक मौत

Siwan News: 12 जून की दोपहर से लापता राजकिशोर सिंह की लाश 14 जून की शाम को एक पोखर से मिली. पिता की मौत की खबर सुनकर बदहवास बेटी भी देखने को जा रही थी. रास्ते में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना जामो बाजार थाना क्षेत्र के बरहोगा बढ़ई टोला गांव की है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:40 AM IST
सिवानः एक साथ उठी बाप-बेटी की अर्थी, पोखर में मिला था राजकिशोर का शव, बेटी की भी दर्दनाक मौत
Image Credit: बाप-बेटी की एक साथ उठी अर्थी

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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सिवानः एक साथ उठी बाप-बेटी की अर्थी, पिता की लाश देखने पहुंची बेटी की भी दर्दनाक मौत
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