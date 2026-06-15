/सिवानः एक साथ उठी बाप-बेटी की अर्थी, पोखर में मिला था राजकिशोर का शव, बेटी की भी दर्दनाक मौत

Siwan News: सिवान से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. जामो बाजार थाना क्षेत्र के बरहोगा बढ़ई टोला गांव में बाप-बेटी की अर्थी एक साथ उठने से पूरे गांव में कोहराम मच गया. दरअसल, यहां दो दिनों से लापता एक अधेड़ व्यक्ति का शव पोखर से बरामद हुआ. परिवार के लिए दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ. पिता की लाश देखने पहुंची बेटी की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई. कुछ ही पलों में एक परिवार ने पिता और बेटी दोनों को खो दिया. जानकारी के मुताबिक, बरहोगा बढ़ई टोला गांव निवासी राजकिशोर सिंह,जो पिछले दो दिनों से लापता थे, उनका शव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर एक पोखरे से बरामद किया गया.