/सिवान गैंगरेप और अपहरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, झूठी निकली किडनैपिंग की कहानी, होटल में हुई थी वारदात

एसपी पूरन कुमार झा ने किया बड़ा खुलासा

इस घटना के बाद सीवान एसपी पूरन कुमार झा खुद सदर अस्पताल पहुंच थे और पीड़िता से घटना की जानकारी ली थी. एसपी के आदेश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व एक टीम गठन भी किया गया था. सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 8 अगस्त को महादेवा थाना क्षेत्र के वीएमएचई स्कूल के पास से युवती को स्कॉर्पियो वाहन से अपहरण कर बसोपट्टी गांव ले जाकर दुष्कर्म किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की. एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था. पीड़िता का बयान लिया गया, घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच की गई, महादेवा रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और संबंधित होटल की भी जांच की गई.