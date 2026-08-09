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सिवान गैंगरेप और अपहरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, झूठी निकली किडनैपिंग की कहानी, होटल में हुई थी वारदात

सिवान सामूहिक दुष्कर्म मामले में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है, उसका कहना है कि युवती अपनी मर्जी से अपनी बहन के साथ मिलने के लिए आई थी. फिलहाल, पुलिस ने युवक के निशानदेही पर उस रोस्टोरेंट की भी जांच की है, जहां ये दोनों मिले थे.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 09, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:25 PM IST
सिवान गैंगरेप और अपहरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, झूठी निकली किडनैपिंग की कहानी, होटल में हुई थी वारदात
Image Credit: सिवान सामूहिक दुष्कर्म मामला (जी मीडिया)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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