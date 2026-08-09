/सिवान गैंगरेप और अपहरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, झूठी निकली किडनैपिंग की कहानी, होटल में हुई थी वारदात

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सिवान में युवती के कथित अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपहरण की कहानी झूठी साबित हुई है. इस मामले में सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने प्रेसवार्ता कर बड़ा खुलासा किया है. युवती अपनी बहन के साथ युवक से मिलने गई थी और युवती हॉस्पिटल रोड से युवक के साथ नगर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में पहुंची थी, जहां युवक और युवती ने कमरा बुक किया था, जिसके बाद पीड़िता खून से लथपथ होकर अस्पताल पहुंची थी. कल परिजनों ने आरोप लगाया था कि सिवान शहर के वीएम उच्च विद्यालय के समीप से युवती को स्कॉर्पियो सवार युवकों ने अगवा किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
एसपी पूरन कुमार झा ने किया बड़ा खुलासा
इस घटना के बाद सीवान एसपी पूरन कुमार झा खुद सदर अस्पताल पहुंच थे और पीड़िता से घटना की जानकारी ली थी. एसपी के आदेश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व एक टीम गठन भी किया गया था. सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 8 अगस्त को महादेवा थाना क्षेत्र के वीएमएचई स्कूल के पास से युवती को स्कॉर्पियो वाहन से अपहरण कर बसोपट्टी गांव ले जाकर दुष्कर्म किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की. एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था. पीड़िता का बयान लिया गया, घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच की गई, महादेवा रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और संबंधित होटल की भी जांच की गई.
एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि युवती पहले से अभिषेक बरनवाल नामक युवक के संपर्क में थी और अपनी छोटी बहन के साथ उस युवक से मिलने ऑटो से होटल गई थी. युवक मोटरसाइकिल से होटल पहुंचा था. होटल में करीब 2,500 रुपये में कमरा लिया गया था और उसी कमरे में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना किए जाने की बात सामने आई है. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि वीएमएचई स्कूल, महादेवा के समीप युवती के अपहरण की बात झूठी है.
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के महज छह घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. महिला थाना में कांड दर्ज कर आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है. एसपी ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है और होटल और कथित घटनास्थल से सभी आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.