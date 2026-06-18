यह पूरा मामला सीवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव का है. बताया जा रहा है कि पड़ौली बली टोला निवासी ब्रह्मा चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री नौवीं कक्षा की छात्रा है. वह कल सुबह करीब 6 बजे अपनी साइकिल से नवीगंज स्थित कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी. घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक तालाब के पास रास्ते से वह अचानक गायब हो गई. जब काफी देर बीत जाने के बाद भी वह न तो कोचिंग पहुंची और न ही घर वापस लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की. इसी खोजबीन के दौरान रास्ते से उसकी साइकिल, कॉपियां और गमछा बरामद हुआ, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया. इसके बाद परिजनों ने लकड़ी नवीगंज थाना पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई.