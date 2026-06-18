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सीवान में कोचिंग के लिए निकली 9वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता, मौके से बरामद हुई साइकिल और कॉपियां

सीवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव से नौवीं कक्षा की एक 14 वर्षीय छात्रा कोचिंग जाने के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है. छात्रा कल सुबह 6 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद रास्ते में एक तालाब के पास से उसकी साइकिल, तीन कॉपियां और एक गमछा लावारिस हालत में बरामद हुआ है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 18, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:15 PM IST
सीवान में कोचिंग के लिए निकली 9वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता, मौके से बरामद हुई साइकिल और कॉपियां
Image Credit: सीवान में छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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