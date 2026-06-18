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सीवान जिले से एक बेहद चिंताजनक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहाँ कोचिंग के लिए घर से निकली एक नाबालिग छात्रा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है. इस घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है और पूरे इलाके में छात्रा की तलाश शुरू कर दी गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर से कुछ ही दूरी पर छात्रा की साइकिल, तीन कॉपियां और एक गमछा लावारिस हालत में बरामद हुआ है. इस सुराग के मिलने के बाद से परिजन किसी अनहोनी और अपहरण की आशंका जता रहे हैं. कल सुबह से गायब हुई छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है.
यह पूरा मामला सीवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव का है. बताया जा रहा है कि पड़ौली बली टोला निवासी ब्रह्मा चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री नौवीं कक्षा की छात्रा है. वह कल सुबह करीब 6 बजे अपनी साइकिल से नवीगंज स्थित कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी. घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक तालाब के पास रास्ते से वह अचानक गायब हो गई. जब काफी देर बीत जाने के बाद भी वह न तो कोचिंग पहुंची और न ही घर वापस लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की. इसी खोजबीन के दौरान रास्ते से उसकी साइकिल, कॉपियां और गमछा बरामद हुआ, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया. इसके बाद परिजनों ने लकड़ी नवीगंज थाना पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई.
मामले की गंभीरता और इलाके के तनाव को देखते हुए सीवान के एसपी पूरन कुमार झा और महाराजगंज के एसडीपीओ अमन खुद भारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जांच तेज कर दी है और आसपास के सभी संभावित क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. वैज्ञानिक ढंग से जांच को आगे बढ़ाने के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है. इसके साथ ही पुलिस डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रही है. फिलहाल छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस हर स्तर पर प्रयास कर रही है. हालांकि, संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और परिजन अभी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.