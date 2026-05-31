सिवान गुड्डू हत्याकांड: 5 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार और कारतूस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Siwan Crime News: सिवान के पचरुखी में हुए हाई-प्रोफाइल गुड्डू कुमार हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. हत्या के पांच दिन बाद, पुलिस ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं.
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Siwan Crime News: सिवान के पचरुखी में हुए गुड्डू कुमार के हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. हत्या के पांच दिन बाद, पुलिस ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार संदिग्धों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, दो जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. बता दें कि ये जानकारी सदर SDPO अजय कुमार सिंह ने दी है.
गौरतलब है कि 26 मई को पचरुखी थाना क्षेत्र के जसोली गांव में गुड्डू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर पचरुखी थाने में हत्या और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) से संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया. इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए SP पूरन कुमार झा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था. गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने एक छापेमारी अभियान चलाया. इस छापेमारी के दौरान, हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पचरुखी थाना क्षेत्र के जसाउली नया टोला निवासी पिंकू सिंह और हरदिया गांव निवासी परवेज आलम के रूप में हुई है. पूछताछ में यह भी पता चला है कि इस घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार परवेज आलम ने ही मुहैया कराया था. पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. फिलहाल, पचरुखी पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को हत्या के इस मामले को सुलझाने में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.
रिपोर्ट: अमित सिंह