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सीवान में 'हाई वोल्टेज ड्रामा': तिलक की रस्म के बीच पहुंची लुधियाना की प्रेमिका, दूल्हे पर लगाया धोखे का आरोप

Siwan News: सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में एक तिलक समारोह उस समय हंगामे में बदल गया, जब युवक की प्रेमिका अचानक मौके पर पहुंच गई. प्रेमिका ने युवक पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और बाद में मुकरने का आरोप लगाया. हंगामे के कारण तिलक की रस्म रोकनी पड़ी और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By  Amit Singh|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:44 PM IST

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सीवान में 'हाई वोल्टेज ड्रामा': तिलक की रस्म के बीच पहुंची लुधियाना की प्रेमिका, दूल्हे पर लगाया धोखे का आरोप
सीवान में 'हाई वोल्टेज ड्रामा': तिलक की रस्म के बीच पहुंची लुधियाना की प्रेमिका, दूल्हे पर लगाया धोखे का आरोप

Siwan News: सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में एक तिलक समारोह उस समय अचानक सुर्खियों में आ गया, जब प्रेम संबंधों का विवाद सार्वजनिक रूप से सामने आ गया. छेनी छापर गांव में चल रहे इस पारिवारिक आयोजन के दौरान माहौल पूरी तरह बदल गया और खुशी का माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया. बताया जा रहा है कि युवक के तिलक की रस्म चल रही थी, तभी उसकी प्रेमिका अचानक वहां पहुंच गई और उसने युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. इस अप्रत्याशित घटना से समारोह में मौजूद लोग हैरान रह गए और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

घटना मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव की है, जहां स्वर्गीय श्रीराम दुबे के पुत्र अजीत कुमार दुबे का तिलक समारोह आयोजित था. इसी दौरान पंजाब के लुधियाना जिले के शिमलापुरी थाना क्षेत्र स्थित न्यू शिमला गांव निवासी अंजलि जायसवाल अचानक वहां पहुंच गईं. अंजलि, जितेंद्र जायसवाल की पुत्री हैं और उन्होंने मौके पर पहुंचते ही अजीत पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध जताया.

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प्रेमिका का आरोप है कि अजीत कुमार दुबे के साथ उसका पिछले करीब एक साल से प्रेम संबंध था. उसने बताया कि युवक ने उससे शादी का वादा किया था, जिसके भरोसे दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने. लेकिन बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया और परिवार की मर्जी से दूसरी जगह विवाह तय कर लिया. इसी बात से आहत होकर वह सीधे उसके घर पहुंची और सबके सामने अपना पक्ष रखा.

हंगामे के चलते तिलक की रस्म को बीच में ही रोकना पड़ा और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी. सूचना मिलने पर मैरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.

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