सीवान में प्रेम विवाह के बाद प्रेमिका के किए कई टुकड़े, बोरे में बंद मिला शव

सीवान: बिहार के सीवान जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव के कई टुकड़े कर उसे बोरे में भरकर चवर में फेंक दिया. मृतका पिछले एक सप्ताह से लापता थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों को खेत की तरफ से तेज बदबू आई. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी प्रेमी विजय को हिरासत में ले लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के सादसाह गांव की है. यहां के चवर में स्थानीय लोगों ने एक खून से सना बोरा देखा, जिससे असहनीय दुर्गंध आ रही थी. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर बोरा खोला, तो उसमें युवती का शव कई टुकड़ों में कटा हुआ मिला. मृत युवती की पहचान छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली आराध्या कुमारी के रूप में हुई है. शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर हर कोई दंग रह गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस हत्याकांड के पीछे एक उलझी हुई प्रेम कहानी और पारिवारिक दबाव की बात सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार, आराध्या ने करीब एक महीने पहले सादसाह गांव के विजय के साथ मंदिर में प्रेम विवाह किया था. हालांकि, इस शादी से दोनों के परिवार वाले सख्त नाराज थे. इसी बीच विजय के परिजनों ने उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाया और उसकी शादी 21 अप्रैल को तय कर दी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, विजय ने कबूल किया है कि उसने 14 अप्रैल को ही आराध्या की हत्या कर दी थी ताकि वह अपनी दूसरी शादी के रास्ते से उसे हटा सके. दूसरी शादी करने के महज एक हफ्ते पहले उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया.

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हत्या की सूचना मिलते ही छपरा के अपर पुलिस अधीक्षक रामपुकार सिंह के नेतृत्व में एक टीम सीवान पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया. विजय ने पुलिसिया पूछताछ में बताया कि परिवार की नाराजगी और दूसरी शादी के दबाव के कारण उसने आराध्या को रास्ते से हटाने का फैसला किया. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस जघन्य हत्याकांड में विजय के परिवार का भी कोई हाथ है. हालांकि, इस मामले में अभी पुलिस और परिजन कैमरे के सामने कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी से मामले की गुत्थी सुलझती दिख रही है.