Target पर सीवान का ज्वेलरी शॉप: पहले मिली थी 20 लाख की रंगदारी की धमकी, अब दिनदहाड़े हुई बड़ी चोरी

Siwan News: सीवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित अल्का ज्वेलर्स दूकान में ग्राहक बनकर आए एक युवक ने करीब 6 लाख रुपये मूल्य के सोने की गहने चोरी कर ली. घटना के दौरान युवक ने दूकान में आने का मासूम बहाना बनाया और सोने की चेन दिखाने के बहाने मौके का फायदा उठाकर सभी 6 चैन, जिनका कुल वजन लगभग 70 ग्राम था, लेकर फरार हो गया. दूकानदार अशोक कुमार सोनी ने बताया कि युवक ने पहले हल्की चेन मांगी, लेकिन बाद में भारी चेन की डिमांड की और इसी दौरान चोरी कर भाग गया. दूकानदार और उनके भाई ने युवक का पीछा किया, लेकिन वह फरार हो गया.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी

इस पूरी वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. थाना अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि युवक का चेहरा और उसकी मोटरसाइकिल कैमरे में साफ दिखाई दे रही है. पुलिस ने युवक की बाइक जब्त कर उसकी नंबर प्लेट से उसकी पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है.

पहले भी हुई थी धमकी और रंगदारी

ज्ञात हो कि इसी दूकान पर दिसंबर 2025 में बदमाशों ने फायरिंग कर 20 लाख रुपये की रंगदारी का पर्चा फेंका था. इसके बाद जनवरी 2026 में दूसरी बार भी दूकान से रंगदारी की मांग की गई थी. ऐसे मामलों से साफ है कि यह दूकान पहले से ही अपराधियों की नजर में थी और सुरक्षा की दृष्टि से इसे ध्यान देने की जरूरत थी.

पुलिस जांच में जुटी

महाराजगंज थाना पुलिस हर बिंदु पर मामले की जांच कर रही है. दूकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचकर सभी सुराग इकट्ठा कर रही है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और जब्त बाइक की मदद से जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

रिपोर्ट: अमित सिंह