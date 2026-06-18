/सीवान में यूपी नंबर की कार से 8 लाख के विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, तस्कर की तलाश तेज

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Siwan News: सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. जब्त शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई गई है. हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे. पुलिस ने शराब से लदी कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, महाराजगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी नंबर की एक कार में विदेशी शराब की बड़ी खेप लेकर तस्कर इलाके से गुजरने वाले हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसके बाद रिसौरा गांव के समीप घेराबंदी कर वाहन जांच अभियान चलाया गया.
वाहन जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध सफेद रंग की कार दिखाई दी. पुलिस को देखते ही कार में सवार तस्करों ने वाहन रोक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने तत्काल कार को अपने कब्जे में लेकर उसकी तलाशी शुरू की. जांच के दौरान वाहन से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपये है. फिलहाल जब्त कार के नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तस्करों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस कार्रवाई को शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.