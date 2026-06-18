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सीवान में यूपी नंबर की कार से 8 लाख के विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, तस्कर की तलाश तेज

Siwan News: सीवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 8 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब की खेप बरामद की है. गुप्त सूचना के आधार पर रिसौरा गांव के पास की गई घेराबंदी के दौरान तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:00 PM IST
सीवान में यूपी नंबर की कार से 8 लाख के विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, तस्कर की तलाश तेज
Image Credit: सीवान में यूपी नंबर की कार से 8 लाख के विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, तस्कर की तलाश तेज

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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