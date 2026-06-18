/सीवान में यूपी नंबर की कार से 8 लाख के विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, तस्कर की तलाश तेज

Siwan News: सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. जब्त शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई गई है. हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे. पुलिस ने शराब से लदी कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.