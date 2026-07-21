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सिवान में बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे अधिकारी, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप

Siwan News: सिवान नगर परिषद ने 21 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है. बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ उतरी नगर परिषद की टीम को देखते ही सड़क किनारे अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 21, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:37 PM IST
सिवान में बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे अधिकारी, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप
Image Credit: (Z News) सिवान में बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे अधिकारीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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