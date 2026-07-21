/सिवान में बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे अधिकारी, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप

राज्य चुनें
सिवान शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने बड़ा अभियान शुरू किया है. 21 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार को नगर प्रशासन की टीम बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स के साथ उतरी. नगर निगम के इस एक्शन को देखते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा गया. भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और गरजते बुलडोजर के काफिले के साथ शुरू हुई इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप का माहौल बना रहा.
नगर प्रशासन की टीम ने सबसे पहले जेपी चौक से अभियान की शुरुआत की. इसके बाद मुख्य सड़कों पर बने अतिक्रमण की जांच की, जिन दुकानदारों को पहले अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, उनके यहां विशेष रूप से निरीक्षण किया गया. इस दौरान चेतावनी दी कि जहां भी अतिक्रमण मिलेगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, शहर में अचानक शुरू हुए इस अभियान से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. कई दुकानदार खुद ही अपना सामान हटाते नजर आए. इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात रहा.
नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों को पहले नोटिस जारी किया गया था. यह देखा जा रहा है कि उन्होंने अतिक्रमण हटाया है या नहीं. अगर किसी भी स्थान पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान बुलडोजर भी साथ रखा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर मौके पर ही अतिक्रमण हटाया जा सके.
रिपोर्ट: अमित सिंह