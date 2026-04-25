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जमीनी रंजिश ने ली एक और जान!, सीवान में बेखौफ अपराधियों ने सो रहे युवक का गला रेता

Siwan News: बिहार के सीवान जिले के असांव थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान महेश यादव के रूप में हुई है, जो घर के पास ट्रैक्टर की ट्रॉली पर सो रहे थे. प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद की बात सामने आ रही है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Written By  Amit Singh|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:27 PM IST

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जमीनी रंजिश ने ली एक और जान!, सीवान में बेखौफ अपराधियों ने सो रहे युवक का गला रेता
जमीनी रंजिश ने ली एक और जान!, सीवान में बेखौफ अपराधियों ने सो रहे युवक का गला रेता

Siwan News: बिहार के सीवान जिले के असांव थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक हत्या की घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. अज्ञात अपराधियों ने सो रहे एक युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. मृतक की पहचान सिंहपुर निवासी महेश यादव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, महेश यादव अपने घर के पास खड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली पर सो रहे थे, तभी देर रात हमलावरों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.

शनिवार सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो ट्रॉली पर खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, वहीं आसपास के ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जुट गई. पूरे गांव में मातम और भय का माहौल बन गया है

 ये भी पढ़ें: Patna News: अभी महज 15 बसंत ही देख पाया था अंकित, अपराधियों ने गला काटकर मार डाला

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मृतक का कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है. हालांकि, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर एंगल की पड़ताल की जा रही है.

घटना की सूचना मिलने पर असांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया. मामले को लेकर सीवान SP पूरन कुमार झा ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ली जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

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