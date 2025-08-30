Siwan News: 9 साल बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड पर आया बड़ा फैसला, तीन दोषी करार, तीन बरी

सिवान: चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. अदालत ने छह आरोपियों में से तीन को दोषी करार दिया है, जबकि तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. अब सजा की अवधि तय करने के लिए 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

13 मई 2016 को सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी. उनकी पत्नी आशा यादव ने नगर थाना में अज्ञात शातिर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया. सीबीआई ने 15 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें राजद नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी शामिल था, लेकिन उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है. वहीं एक आरोपी नाबालिग था. बाकी छह आरोपियों पर ट्रायल चला. अदालत ने 69 गवाहों की गवाही और 111 सबूतों को सुना और आरोपियों से 183 सवाल पूछे.

Add Zee News as a Preferred Source

30 अगस्त 2025 को एडीजी-3 की जज नमिता सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाया. अदालत ने विजय कुमार गुप्ता, रोहित सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया, जबकि रिशु जायसवाल, राजेश कुमार और मोहम्मद लड्डन मियां को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया. यह फैसला 28 अगस्त को आना था, लेकिन एक आरोपी की गैरहाजिरी के कारण इसे 30 अगस्त तक टाल दिया गया था.

फैसले के बाद आरोपियों के वकील शरद सिन्हा ने कहा कि दोषी ठहराए गए आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और अपील के माध्यम से वे भी बरी हो जाएंगे. दूसरी ओर, एपीपी राकेश दुबे ने कहा कि जिन तीन आरोपियों को बरी किया गया है, उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी. उनका कहना है कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और उच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा.

इनपुट- अमित सिंह

ये भी पढ़ें- Patna News: तीन दशक पुराना केस, अब जाकर सुनाया गया फैसला, दो आरोपी दोषी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!