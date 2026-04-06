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सिवान में सियासी उबाल, विधायक ओसामा शहाब पर लगा हत्या की साजिश का आरोप, FIR दर्ज

सिवान के रघुनाथपुर विधायक ओसामा शहाब पर हत्या की साजिश रचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामला सेमरी गांव में एक टेम्पो और स्कॉर्पियो की टक्कर से शुरू हुआ, जिसने बाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:50 PM IST

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विधायक ओसामा शहाब
विधायक ओसामा शहाब

बिहार के सिवान जिले में एक बार फिर सियासी गलियारे और कानून-व्यवस्था के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और रघुनाथपुर के विधायक ओसामा शहाब पर हत्या की साजिश रचने जैसा गंभीर आरोप लगा है. इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है.

घटना की शुरुआत 5 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:30 बजे हुई, जब सिवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में एक टेम्पो और स्कॉर्पियो के बीच साइड लेने को लेकर मामूली टक्कर हो गई. शुरुआत में यह महज एक छोटी सी कहासुनी थी, लेकिन देखते ही देखते मामला व्यक्तिगत और राजनीतिक रंजिश में बदल गया. स्कॉर्पियो में कुख्यात चंदन सिंह अपने साथियों के साथ सवार थे, जबकि दूसरी तरफ डब्लू खान और उनके समर्थक डटे हुए थे. स्थानीय लोगों के टेम्पो चालक के पक्ष में उतरने से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुट आमने-सामने आ गए.

जैसे ही झड़प की सूचना मिली, एमएच नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए. कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को भड़का दिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया. इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति को बिगड़ता देख सिवान के पुलिस अधीक्षक (SP) और सदर एसडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया.

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इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चंदन सिंह ने हसनपुरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. चंदन सिंह का आरोप है कि इस पूरी घटना के पीछे रघुनाथपुर विधायक ओसामा शहाब का हाथ है और उन्होंने ही उनकी हत्या की साजिश रची थी. प्राथमिकी (FIR) में ओसामा शहाब, डब्लू खान और उनके सहयोगियों को नामजद किया गया है. चंदन सिंह का दावा है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है. वहीं दूसरी ओर, टेम्पो चालक ने भी आरोप लगाया है कि चंदन सिंह और उनके साथियों ने मौके पर फायरिंग की थी.

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फिलहाल, पुलिस ने ओसामा शहाब और डब्लू खान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में फायरिंग हुई थी और इस हिंसक झड़प में ओसामा शहाब की भूमिका क्या थी. प्रशासन ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना न हो.

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