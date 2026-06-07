/Siwan News: भगवानपुर हाट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 3 गंभीर रूप से घायल

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Siwan News: बिहार के सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महमदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. लंबे समय से चल रहे जमीन संबंधी विवाद ने रविवार को अचानक उग्र रूप ले लिया. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों के साथ धारदार हथियारों से एक-दूसरे पर हमला शुरू कर दिया. घटना के दौरान गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया. इस खूनी संघर्ष में अनुज सिंह, अरुण सिंह और विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. मारपीट की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया.
अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया. वहां उनका इलाज जारी है. वहीं, दूसरे पक्ष के घायल लोगों का उपचार भगवानपुर के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है.
ग्रामीणों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर काफी समय विवाद चल रहा था. इसी विवाद के कारण यह हिंसक झड़प हुई. हलांकि, विवाद के वास्तविक कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है.
घटना की सुचना मिलने के बाद भगवानपुर हाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.