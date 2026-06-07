/Siwan News: भगवानपुर हाट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 3 गंभीर रूप से घायल

Siwan News: बिहार के सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महमदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. लंबे समय से चल रहे जमीन संबंधी विवाद ने रविवार को अचानक उग्र रूप ले लिया. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों के साथ धारदार हथियारों से एक-दूसरे पर हमला शुरू कर दिया. घटना के दौरान गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया. इस खूनी संघर्ष में अनुज सिंह, अरुण सिंह और विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. मारपीट की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया.