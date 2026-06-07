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Siwan News: भगवानपुर हाट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 3 गंभीर रूप से घायल

Siwan News: भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महमदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हुए हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीवान सदर अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 07, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:27 PM IST
Siwan News: भगवानपुर हाट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 3 गंभीर रूप से घायल
Image Credit: Siwan News: भगवानपुर हाट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 3 गंभीर रूप से घायल

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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