Siwan News: ज्वेलरी के लालच में महिला की गला रेतकर हत्या, सीवान पुलिस ने चार दिन में सुलझाया मामला

सीवान में चार दिन पहले महिला यात्री की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. महिला को ऑटो चालक और उसके साथी ने सोने के जेवर समझकर गला रेतकर मार डाला. बाद में पता चला कि जेवर नकली थे. पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गोपालगंज के मीरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:35 PM IST

सीवान में महिला की गला रेतकर हत्या
सीवान में चार दिन पहले हुई महिला यात्री की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने महिला के जेवरात लूटने के इरादे से उसकी गला रेतकर हत्या की थी. जांच में सामने आया कि जिन्हें वे सोने का समझकर लूटकर ले गए थे, वह असल में नकली रोल गोल्ड के थे.

यह मामला बड़हरिया थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव के पास का है, जहां एक महिला की लाश पोल्ट्री फार्म के पास मिली थी. जांच के दौरान पता चला कि महिला शिवकुमारी देवी ऑटो रिजर्व कर के अपने रिश्तेदारों के यहां जा रही थी. इसी दौरान ऑटो चालक आशीष कुमार और उसके साथी शैलेश कुमार ने ज्वेलरी की लालच में उसकी हत्या कर दी.

महिला ने नकली रोल गोल्ड के कंगन और चेन पहन रखे थे. ऑटो चालक ने इन्हें असली सोना समझ लिया. इसी लालच में उसने अपने साथी के साथ मिलकर रास्ते में महिला का गला काटकर हत्या कर दी और जेवरात सहित बैग लेकर फरार हो गए. बाद में जब उन्हें पता चला कि लूटा गया सामान असली नहीं है, तब तक पुलिस मामला गंभीरता से जांचने लगी थी.

सीवान पुलिस ने तकनीकी जांच और वाहन पहचान के आधार पर दोनों आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद उन्हें गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपी माधो मटिहानी गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, सफेद रंग का ई-रिक्शा, तीन नकली कंगन, एक नकली चेन, तीन जोड़ी नकली पायल, एक ट्रॉली बैग और उसमें रखी 15 साड़ियां भी बरामद की हैं.

सीवान एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतका शिवकुमारी देवी गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव की रहने वाली थीं. वह अपने रिश्तेदारों के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए कैलगढ़ से ऑटो लेकर मीरगंज जा रही थीं. इसी दौरान ऑटो चालक और उसके साथी ने जेवरात के लालच में उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने पहले ऑटो को पहचान कर चालक को पकड़ा और फिर पूरी वारदात का खुलासा हुआ.

