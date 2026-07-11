/घर में छप रहे थे नकली नोट, सिवान पुलिस ने लेडी डॉन समेत 2 को दबोचा, 5.45 लाख और प्रिंटर बरामद

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सिवान पुलिस ने 11 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को जाली नोट बनाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है. मैरवा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 लाख 45 हजार रुपये के जाली भारतीय नोट बरामद किए. साथ ही नोट छापने की मशीन और अन्य उपकरण भी बरामद किया. इस कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मैरवा थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में यह कार्रवाई की है. इसकी जानकारी सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने दी.
सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि मैरवा थाना पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि पंडितपुरा गांव में एक गिरोह की ओर से एक घर में जाली भारतीय नोट छापने और उसके कारोबार का संचालन किया जा रहा है. जिसको लेकर मैरवा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने महिला के घर पर छापेमारी कर तलाशी ली. इस दौरान घर से भारी मात्रा में 500,200 और 100 रुपये के नोट, 88 हजार नगद रुपए, नोट छापने की मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए.
गिरफ्तार महिला ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि वह अपने परिजनों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जाली भारतीय नोट को बनाने और बेचने का अवैध कारोबार करती है.
बताया जा रहा है कि महिला पूर्व में भी सीवान जिले के रसूलपुर कांड में जाली नोट के सप्लाई में जेल जा चुकी है. फिलहाल, पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: अमित सिंह