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घर में छप रहे थे नकली नोट, सिवान पुलिस ने लेडी डॉन समेत 2 को दबोचा, 5.45 लाख और प्रिंटर बरामद

Siwan News: सिवान पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया. साथ ही एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला जाली नोट सप्लाई में पहले भी जेल जा चुकी है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:03 PM IST
घर में छप रहे थे नकली नोट, सिवान पुलिस ने लेडी डॉन समेत 2 को दबोचा, 5.45 लाख और प्रिंटर बरामद
Image Credit: (Z News) सिवान पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ कियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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