सीवान पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो बदमाशों को खदेड़कर दबोचा, लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ धराए

सीवान जिले के महाराजगंज थाना अंतर्गत रामलखन चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को देखकर भाग रहे इन बदमाशों के पास से एक देशी लोडेड पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए. गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजेश सिंह और मनमोहन सिंह के रूप में हुई है.
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सीवान: बिहार के सीवान जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महाराजगंज थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. रामलखन चौक पर नियमित वाहन जांच के दौरान पुलिस ने दो सशस्त्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है. ये बदमाश पुलिस को देखते ही बाइक मोड़कर भागने लगे थे, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पीछा करके दबोच लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से घातक हथियार बरामद किए गए हैं, जिससे किसी बड़ी साजिश के नाकाम होने की उम्मीद जताई जा रही है.
महाराजगंज थाना पुलिस की टीम रामलखन चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहाँ पहुँचे. पुलिस के जवानों को सामने देख वे अचानक हड़बड़ा गए और बाइक घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे. उनकी संदिग्ध हरकतों ने पुलिस का माथा ठनका दिया. पुलिस टीम ने बिना समय गँवाए सक्रियता दिखाई और भाग रहे बदमाशों का पीछा करना शुरू किया. कुछ ही दूरी पर पुलिस ने दोनों को घेर लिया और खदेड़कर पकड़ने में सफलता पाई.
जब पकड़े गए युवकों की जामा तलाशी ली गई, तो पुलिस दंग रह गई. बदमाशों के पास से एक देशी लोडेड पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा उनके पास से तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनौती थाना क्षेत्र के मकरीया निवासी राजेश सिंह और गोरीयाकोठी थाना क्षेत्र के छितौली टोला निवासी मनमोहन सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने तत्काल दोनों को हिरासत में ले लिया और उनके हथियार व बाइक को जब्त कर थाने ले आई.
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मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए महाराजगंज के एसडीपीओ (SDPO) अमन ने बताया कि वाहन जांच के दौरान संदिग्ध आचरण दिखने पर इन दोनों को पकड़ा गया है. उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद होना गंभीर मामला है. पुलिस अब इन दोनों आरोपितों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे हथियार लेकर किस आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे. साथ ही, इनके पुराने आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है कि पूर्व में वे किन-किन मामलों में संलिप्त रहे हैं.