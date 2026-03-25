Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3152984
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

Siwan Encounter: सीवान में गरजीं पुलिस की बंदूकें! सुबह-सुबह हुए एनकाउंटर में दो कुख्यात बदमाश घायल

Siwan Police Encounter News: सीवान में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो कुख्यात अपराधियों को पैर में गोली लगी है. दोनों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:45 AM IST

Trending Photos

सीवान पुलिस ने दो बदमाशों का एनकाउंटर किया
सीवान पुलिस ने दो बदमाशों का एनकाउंटर किया

Siwan Encounter: सीवान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में दो कुख्यात अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल हुए दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा के कुशल नेतृत्व में सीवान पुलिस की लगातार जारी कार्रवाई से जिले में अपराधियों के बीच अब दहशत का माहौल साफ देखा जा सकता है.

यह घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गाँव के पास उस समय हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दो अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम जब छापेमारी के लिए मौके पर पहुँची, तो अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों घायल अपराधियों को तुरंत अपने कब्जे में लिया और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- लापरवाही की पराकाष्ठा: बेगूसराय सदर अस्पताल में कुत्तों का निवाला बन रहीं लाशें!

Add Zee News as a Preferred Source

घायल अपराधियों की पहचान बड़हरिया निवासी रोहित शर्मा और रोहित उर्फ रिशु के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रोहित शर्मा पर लूट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस सफल कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बना हुआ है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जाँच में जुटी हुई है और क्षेत्र में सघन अभियान भी चला रही है, ताकि किसी भी संभावित आपराधिक घटना को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे.

सीवान पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने न केवल दो सक्रिय अपराधियों को निष्क्रिय किया है, बल्कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है. यह दर्शाता है कि पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सतर्क और सक्रिय है.

रिपोर्ट- अमित सिंह

TAGS

siwan newsencounter news

Trending news

siwan news
सीवान में गरजीं पुलिस की बंदूकें! सुबह-सुबह हुए एनकाउंटर में दो कुख्यात बदमाश घायल
Katihar News
कटिहारः गौशाला की आड़ में गौवंश को बांग्लादेश भेजता था मो. महबूब, पुलिस ने धरा
Begusarai News
लापरवाही की पराकाष्ठा: बेगूसराय सदर अस्पताल में कुत्तों का निवाला बन रहीं लाशें!
Muzaffarpur News
गेहूं के खेत से घर लौट रहे किसान की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर में दहशत
Samastipur News
समस्तीपुर में भ्रष्टाचार! पंचायत भवन के उद्घाटन के महीने बाद ही उखड़ने लगा प्लास्टर
Jehanabad news
जहानाबाद में छठ घाट से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला, बेखौफ बदमाशों ने चाकू से गोदा
Physical Efficiency Test
14,628 अभ्यर्थियों ने दिया चालक सिपाही पीईटी, 439 महिलाएं शामिल
Jamui News
Jamui News: बच्ची का 23 दिन तक किया था गैंगरेप, अब आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे
SVU
साहब की बेरोजगार पत्नी निकलीं करोड़पति: निगरानी के हत्थे चढ़े शिवहर DDC बृजेश कुमार
Saharsa news
सहरसा के सलखुआ में मातम, रोजी-रोटी कमाने यूपी गए तीन मजदूरों की जहरीली गैस से गई जान