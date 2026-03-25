Siwan Encounter: सीवान में गरजीं पुलिस की बंदूकें! सुबह-सुबह हुए एनकाउंटर में दो कुख्यात बदमाश घायल

Siwan Encounter: सीवान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में दो कुख्यात अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल हुए दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा के कुशल नेतृत्व में सीवान पुलिस की लगातार जारी कार्रवाई से जिले में अपराधियों के बीच अब दहशत का माहौल साफ देखा जा सकता है.

यह घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गाँव के पास उस समय हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दो अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम जब छापेमारी के लिए मौके पर पहुँची, तो अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों घायल अपराधियों को तुरंत अपने कब्जे में लिया और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया.

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घायल अपराधियों की पहचान बड़हरिया निवासी रोहित शर्मा और रोहित उर्फ रिशु के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रोहित शर्मा पर लूट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस सफल कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बना हुआ है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जाँच में जुटी हुई है और क्षेत्र में सघन अभियान भी चला रही है, ताकि किसी भी संभावित आपराधिक घटना को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे.

सीवान पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने न केवल दो सक्रिय अपराधियों को निष्क्रिय किया है, बल्कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है. यह दर्शाता है कि पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सतर्क और सक्रिय है.

रिपोर्ट- अमित सिंह