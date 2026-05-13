सिवान पुलिस का बड़ा एक्शन, विधायक ओसामा साहब के पटना स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी

बिहार के सिवान जिले से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों के घेरे में आए विधायक ओसामा साहब के पटना स्थित सरकारी आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है. इस कार्रवाई से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

सिवान जिले के महादेवा थाना में दर्ज एक आपराधिक मामले को लेकर पुलिस की टीम पटना पहुंची. सिवान पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित विधायक ओसामा साहब के सरकारी आवास पर छापेमारी की. सिवान के एएसपी अजय कुमार सिंह और कोतवाली थाना अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे घर की सघन तलाशी ली. हालांकि, जिस समय यह छापेमारी हुई, ओसामा साहब अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. पुलिस ने वहां मौजूद उनके कुछ करीबियों से पूछताछ भी की.

यह पूरा विवाद एक जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता डॉ. सुधा सिंह और उनके पति डॉ. विनय सिंह ने ओसामा साहब के खिलाफ महादेवा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि ओसामा साहब ने उनसे रंगदारी मांगी है और बात न मानने पर जान से मारने की धमकी दी है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने ओसामा साहब के खिलाफ वारंट जारी किया था. इसी वारंट के आधार पर पुलिस उनकी तलाश में पटना पहुंची थी.

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जब पुलिस की टीम छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही थी, उसी दौरान यह जानकारी सामने आई कि पटना हाई कोर्ट ने ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर रोक (स्टे) लगा दी है. इस सूचना के बाद पुलिस टीम ने अपनी कार्रवाई रोक दी और सर्च ऑपरेशन समाप्त कर वापस लौट गई. सिवान के एसपी पूरन झा ने इस संबंध में बताया कि छापेमारी कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर ही की गई थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब आवास पर मौजूद लोगों से हाई कोर्ट के स्टे आदेश की कॉपी मांगी गई, तो उस समय उनके द्वारा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था.