/सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा: दो मुन्नाभाई गिरफ्तार, एक ही परीक्षा के मिले अलग-अलग एडमिट कार्ड

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Siwan News: सीवान में केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त कार्रवाई में दो संदिग्ध अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के पास से एक ही परीक्षा के अलग-अलग प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं. पूछताछ में दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
सीवान शहर के सरस्वती शिशु मंदिर परीक्षा केंद्र और दाऊद मेमोरियल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से दोनों संदिग्ध अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभ्यर्थियों की पहचान सियाराम कुमार, पिता त्रिलोकी कुमार, निवासी भीमपुरा, थाना पीपुरा, जिला पटना तथा गौतम कुमार, पिता राजेश्वर यादव, निवासी भीमपुरा, थाना खड़दूमपुर, जिला जहानाबाद के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार, पूछताछ और सत्यापन के दौरान दोनों अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया कि वे 14 जून 2026 को मोतिहारी और गोपालगंज में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में भी शामिल हो चुके हैं. जांच के दौरान दोनों के पास से एक ही परीक्षा के दो अलग-अलग प्रवेश पत्र बरामद किए गए, जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी.
पुलिस ने सभी संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त कर लिया है तथा मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. साथ ही, आम लोगों से अपील की है कि किसी भी परीक्षा में अनियमितता, फर्जीवाड़ा या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें.