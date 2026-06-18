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सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा: दो मुन्नाभाई गिरफ्तार, एक ही परीक्षा के मिले अलग-अलग एडमिट कार्ड

Siwan News: सीवान में केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त कार्रवाई में दो संदिग्ध अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:37 AM IST
सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा: दो मुन्नाभाई गिरफ्तार, एक ही परीक्षा के मिले अलग-अलग एडमिट कार्ड
Image Credit: सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा: दो मुन्नाभाई गिरफ्तार, एक ही परीक्षा के मिले अलग-अलग एडमिट कार्ड

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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