/सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा: दो मुन्नाभाई गिरफ्तार, एक ही परीक्षा के मिले अलग-अलग एडमिट कार्ड

सीवान शहर के सरस्वती शिशु मंदिर परीक्षा केंद्र और दाऊद मेमोरियल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से दोनों संदिग्ध अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभ्यर्थियों की पहचान सियाराम कुमार, पिता त्रिलोकी कुमार, निवासी भीमपुरा, थाना पीपुरा, जिला पटना तथा गौतम कुमार, पिता राजेश्वर यादव, निवासी भीमपुरा, थाना खड़दूमपुर, जिला जहानाबाद के रूप में हुई है.