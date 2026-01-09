Advertisement
खाकी की रफ्तार ने बुझाया घर का चिराग! सीवान में पुलिस वाहन की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों में भारी आक्रोश

Bihar News: सीवान में 112 पुलिस वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक विशाल महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है. परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:11 PM IST

Siwan Road Accident News: बिहार के सीवान जिले में पुलिस वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. 112 नंबर पुलिस वाहन की टक्कर से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान दारौंदा थाना क्षेत्र के उसती गांव निवासी मुसाफिर महतो के पुत्र विशाल महतो के रूप में हुई है. युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसर गया है.

3 जनवरी की शाम हुआ था हादसा
यह दर्दनाक हादसा 3 जनवरी की शाम हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रफीपुर रोजा मोड़ के समीप हुआ था. बताया जा रहा है कि विशाल महतो अपने साथी गुड्डू कुमार के साथ बाइक से जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर गांव में एक संबंधी के यहां से लौट रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही 112 पुलिस की गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई.

दो युवक गंभीर रूप से घायल
हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने दोनों को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया. इलाज के दौरान विशाल महतो ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक गुड्डू कुमार फिलहाल सीवान शहर के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग
युवक की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया गया है. परिजनों ने पुलिस वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.  स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस वाहन मौके पर रुककर घायलों की मदद करता, तो शायद एक जान बच सकती थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

