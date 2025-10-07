Siwan Sadar Vidhan Sabha Seat: 2020 में राजद ने छीनी थी भाजपा से सीट, इस बार फिर होगा कड़ा मुकाबला

Siwan Sadar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है. यहां की जनता वर्षों से सिसवन ढाला और कचहरी ढाला पर ओवरब्रिज बनाने और जर्जर हो चुके एकता इनडोर स्टेडियम के पुनर्निर्माण की मांग कर रही है. यही मुद्दे इस क्षेत्र की राजनीति का मुख्य केंद्र बने हुए हैं.

सीवान शहर शहरी इलाका होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है. सड़क, नाली और पार्किंग की समस्या यहां सबसे गंभीर है. लोग रोजाना जाम और अव्यवस्था से परेशान रहते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास के वादे बार-बार किए जाते हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.

2020 के विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने जीत हासिल की थी. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को 1,973 वोटों से हराया था. इससे पहले 2010 और 2015 में भाजपा के व्यासदेव प्रसाद ने जीत दर्ज की थी. 2010 में उन्होंने 12,541 वोटों से और 2015 में 3,534 वोटों से जीत पाई थी. लेकिन 2020 में माहौल बदल गया और राजद ने सीट पर कब्जा कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बार भी राजद से अवध बिहारी चौधरी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं भाजपा से पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव के बेटे चंद्रविजय उर्फ हैप्पी यादव और पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद के बेटे मुकेश बंटी दावेदारी पेश कर रहे हैं. जनसुराज की ओर से पूर्व वार्ड पार्षद अभिनव उर्फ रानू भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.

सीवान सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत मतदाता भी प्रभावशाली संख्या में हैं. 2020 के आंकड़ों के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3.04 लाख है, जिनमें 1.60 लाख पुरुष, 1.43 लाख महिला और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.

सीवान जिला मुख्यालय होने की वजह से यह क्षेत्र खास महत्व रखता है. जनता का सबसे बड़ा मुद्दा अब भी ओवरब्रिज और खेल स्टेडियम का कायाकल्प है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस चुनाव में जो भी जीते, वह इन अधूरे सपनों को पूरा करे.

ये भी पढ़ें- Sahebganj Vidhan Sabha Seat: साहेबगंज विधानसभा में पुल, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा चुनावी मुद्दे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!