सिवान: सेमरी में साइड देने के विवाद पर बवाल; विधायक ओसामा शहाब पर FIR, चंदन सिंह समेत 7 गिरफ्तार

Siwan News: बिहार के सिवान जिले के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में साइड देने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. ई-रिक्शा और स्कॉर्पियो सवार लोगों के बीच हुई कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया, जिसमें मारपीट और पथराव शुरू हो गया. इस घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों नामजद और करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. चंदन सिंह समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

क्या हुआ था उस दिन?

जानकारी के मुताबिक, स्कॉर्पियो और टेम्पू (ई-रिक्शा) के बीच सड़क पर साइड देने को लेकर कहासुनी हुई थी. मामूली बहस जल्द ही उग्र हो गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए और विवाद ने भीड़ का रूप ले लिया. देखते ही देखते ईंट-पत्थर चलने लगे, जिससे अफरा-तफरी मच गई और स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

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एफआईआर और गिरफ्तारी

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को नामजद किया है, जबकि करीब 100 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. चंदन सिंह समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल जांच के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

आरोप-प्रत्यारोप और पुलिस एक्शन

इस मामले में आरोप है कि डब्ल्यू खान समर्थकों ने भीड़ को भड़काया, वहीं चंदन सिंह ने विधायक ओसामा शहाब समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है. घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड में है, इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट: अमित सिंह