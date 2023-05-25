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सिवान SP की बहन बनी SDM, 70वीं BPSC में हासिल की 120वीं रैंक, परिवार में जश्न का माहौल

70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में सिवान के पुलिस कप्तान (SP) पूरन कुमार झा की बहन सपना झा ने शानदार सफलता हासिल की है. मूल रूप से मधुबनी जिले की रहने वाली सपना ने परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल की है और उनका चयन एसडीएम (SDM) के पद पर हुआ है. सपना के पिता रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 22, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:00 AM IST
सिवान SP की बहन बनी SDM, 70वीं BPSC में हासिल की 120वीं रैंक, परिवार में जश्न का माहौल
Image Credit: सिवान एसपी पूरन कुमार झा की बहन सपना झा बनीं SDM

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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