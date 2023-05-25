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सिवान के एसपी पूरन कुमार झा की बहन सपना झा ने अपने परिवार और पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है. 70वीं बीपीएससी (BPSC) परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल कर सपना झा ने एसडीएम (SDM) बनने का गौरव प्राप्त किया है. बहन की इस बड़ी सफलता से सिवान एसपी पूरन कुमार झा समेत पूरे परिवार में भारी खुशी का माहौल है. खास बात यह है कि एक ओर भाई पूरन कुमार झा सिवान एसपी के रूप में जिले में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो दूसरी ओर बहन अब प्रशासनिक सेवा में एसडीएम के रूप में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगी.
मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले इस परिवार के लिए यह उपलब्धि किसी गौरवपूर्ण क्षण से कम नहीं है. सपना झा ने अपनी इस यात्रा में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. लगातार मेहनत, अटूट आत्मविश्वास और परिवार के सहयोग के दम पर उन्होंने बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की. सपना के पिता निर्भय नारायण झा रेलवे से सेवानिवृत्त हैं. सपना झा का कहना है कि उनके माता-पिता, भाई और भाभी ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया. जब भी मन में निराशा आई, परिवार ने उन्हें संभाला और आगे बढ़ने की अटूट प्रेरणा दी.
सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने भी अपनी बहन की इस बड़ी सफलता पर गहरी खुशी जताते हुए कहा कि अगर कोई छात्र कड़ी मेहनत, लगन और निरंतरता के साथ पढ़ाई करे तो सफलता जरूर मिलती है. उन्होंने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया कि दोनों भाई-बहन ने एक समय साथ रहकर पढ़ाई की थी, जिससे एक-दूसरे को प्रेरित करने और अपनी कमियों को दूर करने में काफी मदद मिली. यही आपसी सहयोग और तालमेल आज इस बड़ी सफलता का आधार बना. सपना झा की यह सफलता उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो दिन-रात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.