मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले इस परिवार के लिए यह उपलब्धि किसी गौरवपूर्ण क्षण से कम नहीं है. सपना झा ने अपनी इस यात्रा में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. लगातार मेहनत, अटूट आत्मविश्वास और परिवार के सहयोग के दम पर उन्होंने बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की. सपना के पिता निर्भय नारायण झा रेलवे से सेवानिवृत्त हैं. सपना झा का कहना है कि उनके माता-पिता, भाई और भाभी ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया. जब भी मन में निराशा आई, परिवार ने उन्हें संभाला और आगे बढ़ने की अटूट प्रेरणा दी.