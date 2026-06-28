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सीवान में ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, दो जवान घायल

Siwan News: सीवान के दरौली थाना क्षेत्र के टोका गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत के बाद बवाल हो गया. आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 28, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:37 PM IST
सीवान में ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, दो जवान घायल
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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