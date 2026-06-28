/सीवान में ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, दो जवान घायल

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Siwan News: बिहार के सिवान में अनियंत्रित ट्रैक्टर से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में जमकर बवाल हो गया. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. दोनों घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, हमले के दौरान पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की सूचना मिलने पर सिवान SP पूरन कुमार झा सदर अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के साथ पूरे मामले की जानकारी ली. यह घटना दरौली थाना क्षेत्र के टोका गांव के समीप की बताई जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे स्थित गुमटीनुमा दुकान में जा घुसा. हादसा इतना भीषण था कि दुकान के पास मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर भारी आक्रोश फैल गया.
घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तभी गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा गया. वहीं, उग्र भीड़ ने पुलिस के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. हालात को देखते हुए SDPO के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है. पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. फिलहाल गांव में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.