/सीवान में ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, दो जवान घायल

Siwan News: बिहार के सिवान में अनियंत्रित ट्रैक्टर से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में जमकर बवाल हो गया. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. दोनों घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, हमले के दौरान पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की सूचना मिलने पर सिवान SP पूरन कुमार झा सदर अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के साथ पूरे मामले की जानकारी ली. यह घटना दरौली थाना क्षेत्र के टोका गांव के समीप की बताई जा रही है.