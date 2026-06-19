/सिवान में युवक की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

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Siwan News: सिवान में एक युवक की संदिग्ध परिस्थति में मौत हो गई है. युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. युवक का शव गांव में ही घर से कुछ दूरी पर बरामद किया गया है. मृतक के शरीर पर जख्म के भी निशान मिले हैं. जख्म के निशान देखने के बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. इस घटना के बाद पुलिस ने इश मामले में गांव के दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. यह घटना नबीगंज थाना क्षेत्र के लकड़ी गांव की है.
मृतक की पहचान सिवान के लकड़ी गांव निवासी जैनुद्दीन के पुत्र कमरे आलम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक युवक किसी अज्ञात व्यक्ति के फोन आने के बाद घर से बाहर निकला था. इसके कुछ देर बाद ही उसका शव गांव में उसके घर से कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में मिला. उसके शव पर जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.
इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. कमरे आलम घर के इकलौते बेटे थे. उनकी मौत पर परिवार को रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं गांव में भी मातम और आक्रोश का माहौल है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नबीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
पुलिस ने शक के आधार पर गांव के ही दो युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. वहीं, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस हत्या और संदिग्ध मौत, दोनों एंगल से हत्या की जांच कर रहीं है.