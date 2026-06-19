/सिवान में युवक की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

Siwan News: सिवान में एक युवक की संदिग्ध परिस्थति में मौत हो गई है. युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. युवक का शव गांव में ही घर से कुछ दूरी पर बरामद किया गया है. मृतक के शरीर पर जख्म के भी निशान मिले हैं. जख्म के निशान देखने के बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. इस घटना के बाद पुलिस ने इश मामले में गांव के दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. यह घटना नबीगंज थाना क्षेत्र के लकड़ी गांव की है.