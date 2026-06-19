Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Siwan
  • /सिवान में युवक की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

सिवान में युवक की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

Siwan News: सिवान के लकड़ी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शरीर पर जख्म के निशान मिलने के बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. तो वहीं पुलिस ने शक के आधार पर दो युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 19, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:16 PM IST
सिवान में युवक की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: सीवान में युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

About the Author

AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गया में आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा सचिन, ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर...
Gaya News3 min ago
2
India-Nepal Border27 min ago
3
siwan news33 min ago
4
Bihar Tender Scam1 hr ago
5
Begusarai News1 hr ago