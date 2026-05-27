तिरंगा में लिपटा दारोगा का शव गांव पहुंचा, मचा कोहराम, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

SI Ram Charan Ram Last Rites: उन्नाव बस हादसे में दारोगा राम चरण राम की मौत हो गई थी. बुधवार को उनका शव पोस्टमार्टम के बाद गांव ले जाया गया. वहां का माहौल ऐसा था कि सभी की आंखें नम हो गईं.
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SI Ram Charan Ram Last Rites: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए भीषण बस हादसे में जान गंवाने वाले बिहार पुलिस के दारोगा रवि चरण राम का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके गांव महुआरी पहुंचा. इसके साथ ही पूरा इलाका चीख-पुकार और आंसुओं में डूब गया. पूरे गांव में कोहराम मच गया. परिजनों के सब्र का बांध टूट गया. क्या बूढ़े, क्या बच्चे... हर किसी की आंखें नम थीं. जो दरोगा रवि चरण राम कुछ दिन पहले मुस्कुराते हुए ड्यूटी पर निकले थे, आज वो तिरंगे में लिपटकर वापस लौटे थे. इस जांबाज अधिकारी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. रवि चरण राम का हाल ही में सिवान पुलिस लाइन में तबादला हुआ था.
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किसे पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है. अंतिम विदाई के इस मौके पर पुलिस महकमे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे.
पुलिस के जवानों ने अपने साथी अधिकारी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया. हवा में गूंजती गोलियों की आवाज और मातमी धुन के बीच दरोगा रवि चरण राम को सम्मानपूर्वक आखिरी विदाई दी गई.
वहां मौजूद हर शख्स ने नम आंखों से उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इस दर्दनाक हादसे के बाद बिहार पुलिस महकमे में शोक की लहर है.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं. पूरा इलाका आज इस गमगीन माहौल में भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि इस पीड़ित परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिले.