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सिवान में तोड़ा दिया गया हनुमान जी का एक हाथ, मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से तनाव, पुलिस की अपील- अफवाहों से बचें, बनाए रखें शांति

Siwan News: सिवान के बड़हरिया में मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से तनाव का माहौल हो गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया. पुलिस ने शांति समिति की बैठक में ग्रामीणों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:34 AM IST
सिवान में तोड़ा दिया गया हनुमान जी का एक हाथ, मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से तनाव, पुलिस की अपील- अफवाहों से बचें, बनाए रखें शांति
Image Credit: सिवान के बड़हरिया में मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से तनाव (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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