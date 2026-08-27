/सिवान में तोड़ा दिया गया हनुमान जी का एक हाथ, मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से तनाव, पुलिस की अपील- अफवाहों से बचें, बनाए रखें शांति

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सिवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के चेन छपरा गांव में मंदिर में रखी हनुमान जी की प्रतिमा का एक हाथ खंडित मिलने के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई और ग्रामीणों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने की पहल की गई.
चेन छपरा गांव स्थित एक मंदिर में खिड़की और दरवाजा नहीं
बताया जा रहा है कि बड़हरिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि चेन छपरा गांव स्थित एक मंदिर में खिड़की और दरवाजा नहीं है. मंदिर में रखी हनुमान जी की प्रतिमा का एक हाथ टूटा हुआ है. घटना की जानकारी सामने आते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की.
ग्रामीणों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई
ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर बड़हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिमा किस परिस्थिति में क्षतिग्रस्त हुई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीवान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई.
संयम रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, संदिग्ध की सूचना पुलिस को दीजिए
बैठक में ग्रामीणों से क्षेत्र में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई. पुलिस ने साफ संदेश दिया कि किसी भी घटना को लेकर बिना पुष्टि के अफवाह फैलाना या सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें प्रसारित करना स्थिति को और बिगाड़ सकता है. इसलिए ग्रामीणों से अपील की गई कि वे संयम रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध या भ्रामक सूचना की जानकारी सीधे पुलिस-प्रशासन को दें.
रिपोर्ट: अमित सिंह