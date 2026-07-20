/किन्नर ने ही लूटा किन्नर का घर, सिवान में राजस्थान पुलिस की बड़ी छापेमारी, लाखों के जेवर बरामद, आरोपी गिरफ्तार

बिहार के सिवान में राजस्थान पुलिस ने 20 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को छापेमारी की. पुलिस जोधपुर में हुए लाखों के गहने चोरीकांड को लेकर छापेमारी करने सीवान पहुंची थी. जोधपुर पुलिस ने महादेवा थाना के सहयोग से आभूषण दुकान में छापेमारी की है. पुलिस टीम ने नगर थाना क्षेत्र के चौक बाजार स्थित सोनार टोली की एक आभूषण दुकान में घंटों तक छापेमारी की. इस दौरान कुछ गहने भी बरामद किए गए. बताया जा रहा है कि जोधपुर की रहने वाली किन्नर की मुखिया दीपिका ने सिवान की एक किन्नर पर घर से गहने की चोरी कर फरार होने का आरोप लगाया था. इन्हीं के शिकायत के आधार पर पुलिस सिवान पहुंची थी.