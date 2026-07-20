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किन्नर ने ही लूटा किन्नर का घर, सिवान में राजस्थान पुलिस की बड़ी छापेमारी, लाखों के जेवर बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Siwan News: सिवान की किन्नर ने दीपिका के लाखों के सोने चांदी के गहने उसके घर से चोरी कर सीवान आ गई थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस कांड दर्ज कर छापेमारी करने सीवान पहुंची. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लेकर चली गई.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:27 PM IST
किन्नर ने ही लूटा किन्नर का घर, सिवान में राजस्थान पुलिस की बड़ी छापेमारी, लाखों के जेवर बरामद, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) सिवान में राजस्थान पुलिस की बड़ी छापेमारी, लाखों के जेवर बरामदSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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