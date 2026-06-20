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सीवान में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दो नाबालिग चचेरे भाइयों को रौंद दिया है. जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल को सीवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है.
दोनों भाई अस्पताल में भर्ती बहन के इलाज का पैसा इंतजाम करने के लिए निकले हुए थे. इसी दौरान वे सड़क हादसे का शिकार हो गए. घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया. घटना गुठनी थाना क्षेत्र के बभनौली गांव के पास की है. इस हादसे में प्रिंस कुमार की मौत हो गई है और मुन्ना कुमार घायल हो गया है. घटना के बाद परिजनों में मातम पसर गया है.
बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए भाइयों ने अपनी बहन को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. जिसके इलाज के लिए पैसा का इंतजाम करने के लिए दोनों भाई बाइक से भगवानपुर गांव निकले हुए थे. इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दोनों भाइयों को कुचल दिया. घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया.
वहीं स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सीवान सदर अस्पताल भिजवाया. जहां डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया, वहीं घायल मुन्ना कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है.