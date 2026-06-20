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सीवान में दर्दनाक सड़क हादसा, अस्पताल में भर्ती बहन के इलाज का पैसा जुटाने निकले दो भाइयों को ट्रक ने रौंदा

सीवान जिले के गुठनी थाना अंतर्गत बभनौली गांव के पास एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहाँ एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो नाबालिग चचेरे भाइयों को बुरी तरह रौंद दिया. इस हादसे में प्रिंस कुमार नामक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई मुन्ना कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 20, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:54 PM IST
सीवान में दर्दनाक सड़क हादसा, अस्पताल में भर्ती बहन के इलाज का पैसा जुटाने निकले दो भाइयों को ट्रक ने रौंदा
Image Credit: सीवान में दिल दहलाने वाला हादसा

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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