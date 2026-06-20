दोनों भाई अस्पताल में भर्ती बहन के इलाज का पैसा इंतजाम करने के लिए निकले हुए थे. इसी दौरान वे सड़क हादसे का शिकार हो गए. घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया. घटना गुठनी थाना क्षेत्र के बभनौली गांव के पास की है. इस हादसे में प्रिंस कुमार की मौत हो गई है और मुन्ना कुमार घायल हो गया है. घटना के बाद परिजनों में मातम पसर गया है.